ଦୀଘାରେ ନକଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିବାଦ, ପୁରୀରେ ମମତାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ - DIGHA JAGANNATH DHAM ISSUE

Protest against Mamata Banerjee ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 17, 2025 at 6:15 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 8:02 PM IST 2 Min Read



Row over idols at Digha Jagannath Dham ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ବାତିଲ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଦାବି । କଲିକତାର ଦୀଘାରେ ନବ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କଡା ବିରୋଧ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶ ପୁ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା । Protest against Mamata Banerjee (ETV Bharat Odisha) Jagannath sena burn-effigy of cm Mamata in- puri ଏନେଇ ପୁରୀରେ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେବେ ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 5 ଏକ ଜମି ଲିଜକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା । ଏହି ଜମି ଲିଜକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଏଠାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା । ଏହି ଜମିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଗତକାଲି ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା।

Protest against Mamata Banerjee (ETV Bharat Odisha) ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବାଦ, ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ - DIGHA JAGANNATH TEMPLE ROW



ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ର ସିପସରୁବାଲି ସଙ୍କରପୁର ମୌଜାରେ ଥିବା 5 ଏକର ଜମି ବିଜେଡି ସରକାର ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଜମି ଲିଜ ଦେଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନକଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜମି କାହିଁକି ଦିଆଯିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କଣ ମିନି ବାଂଲାଦେଶ କରିବେ ? ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଦଖଲକୁ ନେଇଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ନିଶୁଳ୍କ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏହି ସ୍ଥାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ କରାନଯାଉ । ସେଥି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଦଖଲକୁ ନେଇଛି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ଲିଜକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ । ଯଦି ଜମି ବାତିଲ ନ ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହେବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲଢେଇ ହେବ । ନକଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରିଥିବା, ଦାରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ମମତାଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲୁ । ତେବେ ନକଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧାମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ସହ ଯିଏ ଖେଳ ଖେଳିଛି ସିଏ ଧ୍ଵଂସ ହୋଇଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଖେଳ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ପତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମମତା ସରକାରର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବ ।"



banerjee (banerjee) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦିଘାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ କହିବା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି । ଏନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦିଘାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାବଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।



Last Updated : May 17, 2025 at 8:02 PM IST