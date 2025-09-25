ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଲା ବୟସ, ରୋନାଲିଶା ବନିଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ
ଝିଅକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ, ନିଜେ ବନିଗଲେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ।
Published : September 25, 2025 at 7:33 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପିଲାଟି ଦିନରୁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା । ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଝିଅରୁ ବୋହୂ ହୋଇଗଲେ ସେ । ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଛାତି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ହାର୍ ମାନିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ । ଏଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ରୋନାଲିଶା ପଣ୍ଡା ।
ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ରୋନାଲିଶାଙ୍କ କାହାଣୀ:
ରୋନାଲିଶାଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅରୁଣାଂଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଚାକିରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ସାତ ବର୍ଷର ହୋଇ ସାରିଥାଏ । ଯେଉଁଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ଏକ ନାଚ କ୍ଳାସ ଚାଲୁଥିଲା । ସେଇଠି ଝିଅକୁ ନାଚ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଶିଖିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଏସକେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବାର ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ରିଆଲିଟି ସୋର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଟପ ୬୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କ୍ଳାସରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ରୋନାଲିଶା ଏବେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟାରେ "ନାଚ" ନାମକ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଖୋଲି ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରୋନାଲିଶା ଏବେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ । ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ବୟସ ୪୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ଥକି ପଡିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ରୋନାଲିଶାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ:
ରୋନାଲିଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନାଚ ଶିଖାଇଥିବା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଏସକେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ କଥା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ । ନାଚ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ । ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଇଥିଲି । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ଏବେ ସେ ପୁରା ନାଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଗୁରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନାଚ ସେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ, କଥକ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସବୁ ଶିଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।"
ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି:
ଅନ୍ୟପଟେ ରୋନାଲିଶା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଚ କ୍ଳାସରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନାଚ ଶିଖାଉଥିବା ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ମାଡାମ ଏଠି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ମାଡାମଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନାଚ ଶିଖାନ୍ତି । ଯେଉଁ ବାପା, ମାଆଙ୍କ ଆଶା ଥିବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ, ସେହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତି । ଆମ ଭଳିଆ ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଯାଏ । ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ସକାଳ ସମୟରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନାଚ, ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି।"
ସେହିପରି ରୋନାଲିଶା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଝିଅକୁ ନାଚ ଶିଖାଉଥିବା କଳ୍ପନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି," ୨୦୧୯ରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଠାରେ ନାଚ ଶିଖାଉଛି । କିଛି ମହିଳା ସକାଳ ସମୟରେ ଘର କାମ ସାରି ଆସି ଏଠାରେ ଜୁମ୍ବା ଶିଖୁଛୁ । କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ନାଚ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।’
'ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଥିଲି'
ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୋନାଲିଶା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ଯାଇଛି, ବାହାଘର ପୂର୍ବର ଓ ପରର ଜୀବନ ଅଲଗା ଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ କ୍ଳାସ ଥିଲା,ସେଇଠି ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲି । ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଏସକେ ରାଜା । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିବାହିତା ମହିଳା ଯିଏ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ନୃତ୍ୟ ରିଆଲିଟି ସୋ'ରେ ଟପ୍ ୬୦ରେ ଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ୩୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ସାତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡିଶୀ, କଥକ, ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ, ଭଜନ, ଭକ୍ତି, ବଲିଉଡ, ହିପହପ, କଣ୍ଟେପରାରୀ ନାଚ ଶିଖାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏସବୁଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।"
ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମାଜ ସେବା:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କ୍ଳାସକୁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏମିତି କି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଳାସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଇକି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଏ। ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଚାରି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବହନ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିଭା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର