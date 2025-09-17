ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ବରରେ ସହଜ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିଆଗଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ସୁଧୁରିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା । ବସିଲା ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ । ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।

Rogi Kalyan Samiti Governing Body Meeting
Rogi Kalyan Samiti Governing Body Meeting (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 3:57 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବରରେ ସହଜ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । ହସ୍ପିଟାଲ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ସେବା ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇ । ଏନେଇ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣି ପାଇଁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି

ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାପରେ ରୋଗୀ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିଲା । ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀ କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବାପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ସେନେଇ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଜରିଆରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭାଗୃହରେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ଖୋଜାଯିବା ସହ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମିଳି ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ:

ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ, ରୋଗୀମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେବେନାହିଁ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଯାହା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ସାଂସଦ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।"

ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି:

ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି,"ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ମିଶିକି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଆଵଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । କାରଣ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା । ଏଠୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯିବାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଲା ନାହିଁ । ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ ବସି ପାରିଲାନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଆଵଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ପରେ ନୂଆ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଯାହାକି ହସ୍ପିଟାଲର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ବଢାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଦିଆଯିବ । ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଆମ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡରେ ଯାହାସବୁ ଆଵଶ୍ୟକତା ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବ ।"

ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ହସ୍ପିଟାଲର ଆଵଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିବୁ । ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କିଛି କଥା ମଧ୍ୟରୁ, ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣି ଛଡ଼ାଯିବ, ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଓ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ । ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

