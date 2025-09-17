ବାଲେଶ୍ବରରେ ସହଜ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିଆଗଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସୁଧୁରିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା । ବସିଲା ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ । ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : September 17, 2025 at 3:57 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବରରେ ସହଜ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । ହସ୍ପିଟାଲ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ସେବା ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇ । ଏନେଇ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣି ପାଇଁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାପରେ ରୋଗୀ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିଲା । ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀ କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବାପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ସେନେଇ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଜରିଆରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭାଗୃହରେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ଖୋଜାଯିବା ସହ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମିଳି ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ, ରୋଗୀମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେବେନାହିଁ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଯାହା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ସାଂସଦ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।"
ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି,"ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ମିଶିକି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଆଵଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । କାରଣ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା । ଏଠୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯିବାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଲା ନାହିଁ । ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ ବସି ପାରିଲାନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଆଵଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ପରେ ନୂଆ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଯାହାକି ହସ୍ପିଟାଲର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ବଢାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଦିଆଯିବ । ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଆମ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡରେ ଯାହାସବୁ ଆଵଶ୍ୟକତା ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବ ।"
'ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ':
ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ହସ୍ପିଟାଲର ଆଵଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିବୁ । ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କିଛି କଥା ମଧ୍ୟରୁ, ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣି ଛଡ଼ାଯିବ, ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଓ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ । ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ।"
