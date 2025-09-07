ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ: ପୁର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି । ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ୨ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଖାଲଖମା ମରାମତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଚକାଚକ ହେବ । ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି । ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ । ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଦଶହରାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଗମନାଗମନ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସମେତ ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ସହ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହର ତଥା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ରାସ୍ତାଘାଟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ:
ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ହେବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲଖମା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମରାମତି ସହ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗମାନେ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥି ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପାଇପ ବିଛାଇବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ ପକାଇବା ଅବା ଅନ୍ୟ ୟୁଟିଲିଟି କରିଡର ନାମରେ ଭଲଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି । ସେହିଭଳି ବିଏମସି, ଇଡକୋ, ଓପିଟିସିଏଲ, ୱାଟକୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା-ଡ୍ରେନ ଆଦି ଖରାପ ହେଉଛି । ତେଣୁ ରାସ୍ତାର ମରାମତି, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷତିଭରଣା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।"
ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୋଷ:
୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ଵର ସମେତ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଓ ବୈଠକକୁ ଏହା ଭିତରେ ତିନି ଦିନ ଗଲାଣି । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୪ ଦିନ । କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ପାଉନାହିଁ । ଏହା ପଛରେ ବିଜେଡିର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବି ରହିଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ଵର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉ କି ଗଳିକନ୍ଦି ଏମିତି କେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜଣେ ଚାଲିପାରିବ କି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇପାରିବ । ସବୁଠି ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି । ଫଳରେ ସାରା ସହରରେ ସବୁଦିନେ ଅଗଣିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଏବେ ମାତ୍ର ୧୪ ଦିନରେ କେମିତି କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ, କିଛି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି ଆଳରେ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିଠାରେ ଦେଉଥିଲେ । ଏବେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ସବୁ କାମରେ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଛି । ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ୧୪ ଦିନ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି କାମ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସାରା ସହରରେ ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ସବୁ କାମର ଟେଣ୍ଡର ହେବ କି ? ତେବେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେବ କେମିତି ? ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ହେବନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ନିୟମ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ୯୬୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାର ପରିଚାଳନା ଓ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କିରନଦୀପ କୌର ସହୋତା, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
