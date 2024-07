ETV Bharat / state

ବିକାଶକୁ ଉପହାସ: ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ରୋଗୀ - PREGNANT LADY CARRIED ON COT

PREGNANT WOMAN CARRIED ON COT TO AMBULANCE DUE TO ROAD PROBLEM IN NUAPADA ( ETV Bharat Odisha )