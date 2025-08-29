ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ବା ଘରୋଇ କୋଚିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଛୋଟ ସମୟରୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବଡ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି । ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ, ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିବେ ସେନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ପାଣି ପରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି । ଏପଟେ ସରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଡମି ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି ।
ବଢୁଛି ଡମି ସ୍କୁଲ:
ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଡମି ସ୍କୁଲ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ । ଏପରିକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କୋଚିଂ ପାଠରେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଡମି ସ୍କୁଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।
"ଆଜିକାଲି 80 ପ୍ରତିଶତ ପିଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଠିକ ଭାବେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥାନ୍ତା, ହୋମୱାର୍କ ଠିକ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥାନ୍ତା, ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥାନ୍ତା ତେବେ ପିଲାମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମୁହାଁ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତେ ।" - ଜଲିଲ ଖାଁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ-
ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଉଛି ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଉଛି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଠୁ ବହୁ ଗୁଣା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ପିଲା ପାଇଁ ବର୍ଷକେ ପାଠପଢ଼ା ବାବଦକୁ ୨୦୯୮ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ହେଲେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଫି ଏହାଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ମାସିକ ଫି ବାବଦ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ।
"ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପାୟୀ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପାଠପଢାର ମାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।"-ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ, ଅଭିଭାବକ-
ସହର ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ବଢୁଛି ସ୍କୁଲ ଫି:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି । ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କୋଚିଂ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
" ସ୍କୁଲରେ ଠିକଭାବେ ପାଠପଢା ହେଉନାହିଁ । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଟିଉସନ ପାଇଁ । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକପ୍ରକାର ମନମାନି ଚଲାଉଛନ୍ତି ।" - ଅଭିଭାବକ-
ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ପ୍ରି-ପ୍ରାଇମେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ:
ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ତାଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ର-ପ୍ରାଇମେରୀ ତଥା ନର୍ସରୀ, ବାଲବାଟିକାରେ । ସରକାରୀ ପ୍ରି-ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ର ୩୮୩ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନର୍ସରୀ ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ହଜାର ୭୬୦ ଟଙ୍କା । ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାଉ ଥିବା ଅଭିଭାବକ ପାଖାପାଖି 50-60 ଗୁଣା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସହର ପରି ଗାଁରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମାଲ ଅନୁପାତରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରି-ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ୩୮୧ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ହଜାର ୮୫୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏନେଇ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଢା ଯାଉନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପାଠ ଅବୁଝା ରହିଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ । କେବଳ କୋଚିଂ ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଟିଉସନ ନେବାକୁ ପଡୁଛି । ଫଳରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି, ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନସେବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର - RETIRED ENGINEER CHARITY WORK
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ମିଳନୀ ST ଓ SC ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା’ - NATIONAL CONFERENCE IN ODISHA