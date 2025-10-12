ବାଉଁଶରୁ ଟୁଥ ବ୍ରସ; ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବାଉଁଶ ଟୁଥ ବ୍ରସ । ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇବା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ।
Bamboo Toothbrush India Eco Friendly ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ... ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମଣିଷ ସହ ଓତଃପ୍ରତଃ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାଣି । ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରଠାରୁ ନେଇ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ । ଶୋଇକି ଉଠୁ ଉଠୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଟୁଥବ୍ରସ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଶରୀର ଉପରେ ଧିରେ ଧିରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଟୁଥ ବ୍ରସ । ଯାହା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି (ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ) ।
ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଟୁଥ ବ୍ରସ । ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହାର ମାର୍କେଟ କେମିତି ରହିଛି ? ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଉଁଶ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ? କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ? ଏନେଇ ଏଥିରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ ETV Bharat ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମଧୁସ୍ମିତା ନିଜେ ଏକ ଟୁଥ ପେଷ୍ଟ ଟାବଲେଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବାଉଁଶ ଟୁଥ ବ୍ରସ:
ପ୍ଲାଷ୍ଟିର ମୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଟୁଥ ବ୍ରସ । ଏନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବ୍ରସ ବଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ଆଦୌ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ । ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।"
କେଉଁଠୁ ଆସେ ବାଉଁଶ:
ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ଥିବା ବଉଁଶରେ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ବାହରୁ ବାଉଁଶ ଆମଦାନୀ କରୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଭିଏତନାମରୁ ଆମେ ବାଉଁଶ ମଗାଉଛୁ । ଏହାର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି ।" ତେବେ ଏହି ବାଉଁଶର ନାମ ହେଉଛି ମୋସୋ ବାମ୍ବୋ । ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଏହି ଟୁଥ ବ୍ରସକୁ ୩ ମାସ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ବଜାର ମୂଲ୍ୟ:
"ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଅଫର ସମୟରେ ଏହା 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୁଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ସହରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରାହିଛି । ଏହା ଅନଲାଇନରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।"
ବାଉଁଶରେ ଆଉ କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି:
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାଉଁଶରେ ଟୁଥ ବ୍ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାନିଆ, ଜିଭ ଛେଲା, ଦାଢ଼ି କାଟିବା ରେଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ବାଉଁଶ ଓ ନିମ୍ବ ଭଳି କାଠରୁ ପାନିଆ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଯାହା କେଶ ଉପରେ କୌଣିସି କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରବାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚର ମଧୁସ୍ମିତା ।
ଟୁଥ ପେଷ୍ଟ ଟାବଲେଟ:
ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ ଏକ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏବ ନୂଆ ଟାବଲେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା । ଯାହାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁଥ ପେଷ୍ଟ ଟାବଲେଟ । ଯାହକୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କେମିକାଲଯୁକ୍ତ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ବିନା କେମିକାଲ ଟୁଥ ପେଷ୍ଟ ଟାବଲେଟ:
ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଟାବଲେଟ ତିଆରି କରୁଛି । ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବା । ଏହାକୁ ଚୋବାଇବା ପରେ ବ୍ରସ କରିପାରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ବଜାରକୁ ଆସିବା ।"
"ଆମେ ଭେନିଲା, ଗ୍ରୀନ ଟି, ଲବଙ୍ଗ, ଟି ଟ୍ରି ଅଏଲ, ପୁଦିନା ଭଳି ପାଖାପାଖି 20-30 ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେବରର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଟାବଲେଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏହା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିବ । ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୟସ୍କ ଯଦି ବି ଭୁଲରେ ଟାବଲେଟ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ବପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ନାହିଁ । ଟାବଲେଟକୁ ବିନା କେମିକାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ମଧୁସ୍ମିତା କିଏ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୨୪ ବର୍ଷିୟା ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ । ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଆଇଏଲଏସରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଆଇଏଲଏସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଚାକିରି ମାଗିବୁନି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଅର୍ଥନୀତି ବଢିବା । ଏଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି ।"
