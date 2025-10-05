ETV Bharat / state

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ ଗଜପତି: 23 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ, ମିଳୁନି ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ପୁଣି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ।

ଗଜପତି: ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ । ବର୍ଷାଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟାବିତ୍ପାତର ଧ୍ବଂସଲୀଳାର ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି । ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି, ତଥାପି ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ପେକଟ ଗାଁର ନିଖୋଜ ବାପପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ।


1375 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1375 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡିଥିଲା । କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

48ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିନି ବାପା ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା:

ବିଶେଷ କରି ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ ଏବଂ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଆର.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ବସ୍ତ୍ରୀଗୁଡା ଗାଁର ତ୍ରିନାଥ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ମୋହନା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଗୁଡାର ଲକ୍ଷ୍ଣଣ ମଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ପେକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବାପପୁଅ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପତ୍ତା 48ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:

ମୋହନା ନିକଟସ୍ଥ ଲେଡାବନ୍ଧ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ 326ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇକ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିବସ୍ତା ଓ ମାଟି ପକାଇ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ । ନୂଆଗଡ ଅସୁର ଘାଟି ଓ ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନୂଆଗଡରୁ ଖଜୁରୀପଦା ଓ ଗୁଣପୁରକୁ ଯୋଗଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ଆଶ୍ରୟଗଡ ନିକଟରେ ପୋଲ ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏସବୁର ମରାମତି କାମ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସରିନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ।"

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 23ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 23ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋହନା, ଆର.ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ ବ୍ଲକର 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ ଓ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ, ଗୋଷାଣୀ ଏବଂ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା:

ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ରାସ୍ତା ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପେକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ପୁଅ ରାଜିକଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି, "48ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହାନୀ ହୋଇଛି । ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଅତିଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

20 ଏକର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ:

ମାର୍ଲବା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜଳନ୍ଧର କାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଗଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ଵେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ଶବ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବା ଓ ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଆନୁମାନିକ 20 ଏକର ପାଖାପାଖି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ।"

କାର ସହ ଭାସିଗଲେ, ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରା.ଉଦୟଗିରି କାଳିଆ ତୋଟା ନଦୀରୁ ଏକ କାର ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ରା.ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତାପ ପଣ୍ଡା । ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତରଭା ଗାଁରେ ଥିବା ନିଜ ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଣିର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଳିଆ ତୋଟା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ କାର ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନଦୀରୁ କାରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । କାର ଭିତରୁ ପ୍ରତାପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତ ଗୁରୁବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତାପ କାର ଚଳାଇ ପୋଲ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର ଭାସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l

ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:

ଏନେଇ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପେକଟ ଗ୍ରାମରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 2 ଦିନ ଧରି ସେଗୁଡିକର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରହିଛି । ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଆଜି ସାଂସଦ ଆସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ।"

9 ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ଯା ତଥା ଭୁସ୍ଖଳନ ଫଳରେ ଦୁରବସ୍ଥା ସରିନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଗଜପତି

