ବାବାଇଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ, ସାଜିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର - FIRST VISUALLY IMPAIRED PHD STUDENT

ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ସଫଳତା । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାବାଇ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ।

ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ
ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2025 at 3:11 PM IST

କଟକ: କଥାରେ ଅଛି ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ଦରକାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ସଫଳତା । ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସହପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ସକ୍ଷମ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବାବାଇ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କଥା। ଜଣେ ସଫଳ ଛାତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ବା ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବାବାଇ ନନ୍ଦୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ।

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର (ETV Bharat)

ବାବାଇ କୁହନ୍ତି ‘‘ଦୃଢ଼ ଇଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ । ସମାଜର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମତା ଥିଲେ କିଛି କରିହେବନି ତାହା ମୁଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଠପଢାକୁ କେବେ ପଛରେ ଛାଡିନି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି ଭଗବାନ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଇବେ । ବଟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ସାର୍‌ ଦେବଦୂତ ଭାବେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଆଗକୁ ବଡ ବଡ଼ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି’’ ।

  • ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ପାଇଲେ ପିଏଚଡି

ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବାବାଇଙ୍କୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗବେଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜେଏନୟୁ)ର ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି ବାବାଇ । କେବଳ ଜଣେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ନୁହେଁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।

ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ
ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ (ETV Bharat)

ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଅଭିନନ୍ଦନ କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବାବାଇ ନନ୍ଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭଳି ଛାତ୍ର ମିଳିବା ଖୁବ୍‌ କମ୍‌। ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସେ ରେଭେନ୍ସାରୁ ବିଏ ଓ ଏମଏ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର । କେବଳ ରେଭେନ୍ସା କି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ’’ ।

  • ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ

ସମାଜ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସପନ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଇ। ମାତ୍ର ୫ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ହରାଇଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମି କମି ଆସିଥିଲା। ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରେ ଆସିଥିଲେ। ଦେବଦୂତ ଭଳି ବାବାଇଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବ୍ରେଲିରେ ପାଠପଢା ଶିଖାଇ ଥିଲେ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାବାଇ ବ୍ରେଲି ଶିକ୍ଷା କରି ବ୍ରେଲି ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ
ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ (ETV Bharat)

ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ବାବାଇ ସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ସେ ପାଠ ପଢାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହର ସହ କ୍ଳାସ କରନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ବୋଲି ଜଣା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍‌ଙ୍କ ପାଠପଢା ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ସବୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ବେଶ ମେଳାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ’’ ।

  • ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୀମଭୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ 2013 ରେ ରେଭେନ୍ସା କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ 2015ରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଭାଗରେ ଅନର୍ସ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2020 ରେ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲେ ବାବାଇ। ପିଜି ପରେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ 2021 ରେ JRF ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2022 ରେ ସେ SSB ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂସାଶିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୀତି ବିଭାଗରେ ପିଏଚଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ଃ ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ରେ ସେ PHD ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଭାରତ- ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କିଭଳି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି ତାହା ଏଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଭାବେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ
ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ PHD ଛାତ୍ର ବାବାଇ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ସେ ଯଦିଓ ବିବାହ କରି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ବାପା ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ବାବାଇ କହିଛନ୍ତି ।

