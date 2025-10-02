ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀର ୮ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି, ଭସାଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରୁ ରହି ରାବଣ ପୋଡିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଦର୍ଶକ । କୌଣସି ଅଘଟଣ ନଘଟିବ ସେନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

Ravana podi to be held at 8 places in bhubaneswar
Ravana podi to be held at 8 places in bhubaneswar (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2025 at 3:06 PM IST

4 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ରାଜଧାନୀର ୧୯୩ ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଉପକଣ୍ଠ ସମେତ ୮ ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ । ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରୁ ରହି ରାବଣ ପୋଡିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଦର୍ଶକ । ରାବଣ ପୋଡିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନଘଟିବ ସେନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ

ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରାବଣ ପୋଡି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ନହରକଣ୍ଟା, ଜାଆଁଳା, କିଟ୍ ରୋଡ୍, କପିଳପ୍ରସାଦ, କୋରଡ଼କଣ୍ଟା ଏବଂ ବାଙ୍କୁଆଳରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣି ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟା ନଦୀରେ ଏନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।

ରାଜଧାନୀର ୧୯୩ ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ରାଜଧାନୀର ୧୯୩ ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ:

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ରାବଣ ପୋଡି ଦେଖିପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୮ ଟି ସ୍ଥାନରୁ ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆସିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ କରାଯାଇଛି । ରାବଣ ପୋଡି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଭେଇକିଲ ଓ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ରାବଣ ପୋଡି ସମୟରେ ବାଣ ଅଧିକ ଫୁଟି ଥାଏ । ସେହି ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । "

୪ ଗୋଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ ଟି ଭସାଣ କମିଟି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ:


ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରରେ ମା' ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣ ଓ ବିସର୍ଜନ ହେବ । ଏଥି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୨ ଟାରୁ ରାତି ୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। କିଛି ରୁଟରେ ଗଡିବନି ଯାନବାହାନ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରରେ ଦୂର୍ଗା ପୂଜା ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରରେ ୪ ଗୋଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ ଟି ଭସାଣ କମିଟି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ । ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କମିଟି ସହିଦ ନଗର, ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭସାଣ କମିଟି ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ଵର ଭସାଣ କମିଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଭସାଣ କମିଟି। ଏହି ଭସାଣ ସମୟରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

ଭସାଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା
ଭସାଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା (ETV BHARAT ODISHA)
କେଉଁ ରୁଟରେ ଯିବ ମେଢ଼, କେଉଁ ରୁଟରେ ଯିବେ ଜନସାଧାରଣ ?

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡି଼ଶା ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ ୨୦୦୩ ଧାରା ୨୮ (ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୭ ର ଧାରା ୮ )ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର -କଟକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ୍‌ଅର୍ଡର ୨୦୦୮ ଧାରା ୩୬ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖୁତ କଟକଣା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୨ ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତି ୧ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି...

କେଉଁ ରୁଟରେ ଯିବ ମେଢ଼, କେଉଁ ରୁଟରେ ଯିବେ ଜନସାଧାରଣ ?
କେଉଁ ରୁଟରେ ଯିବ ମେଢ଼, କେଉଁ ରୁଟରେ ଯିବେ ଜନସାଧାରଣ ? (ETV BHARAT ODISHA)
୧) ସହିଦ ନଗର ଭସାଣ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେଢ ସହିଦ ନଗରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ଭାୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ହୋଇ ଯିବେ ।


ତେଣୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାନବାହାନ ଜନପଥ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି କଟକଣା ଅପରାହ୍ନ ୨ ଘଟିକା ଠାରୁ ଭସାଣଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

୨) ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭସାଣ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ସୁର କମ୍ପାନୀ ଛକ ଭାୟା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍‌, ସି.ଆର.ପି ଛକ, ଡି.ଏ.ଭି ଛକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ସିରିପୁର ଛକ ହୋଇ ଯିବେ ।

ରାଜଧାନୀର ୮ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି
ରାଜଧାନୀର ୮ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି (ETV BHARAT ODISHA)

ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସି.ଆର.ପି ଛକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାନ‌ବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସି.ଆର.ପି ଛକ ଠାରୁ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଘଟିକା ଠାରୁ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ରାସ୍ତା, ୟୁନିଟ୍-୮ ରାସ୍ତା, ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି ଛନ - ନିୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତା ରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡିକ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ।

୩) ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭସାଣ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେଢ କ୍ଲବ ଟାଉନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନାଲକୋ ଛକ ହୋଇ ଯିବେ।

ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ପଟୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକକୁ କିଟ୍ କିମ୍ବା କଳାରାହାଙ୍ଗ ଛକ ଠାରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଘଟିକା ଠାରୁ ଭସାଣଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଭାରି ଯାନଗୁଡିକ ଏନଏଚର ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ରେ ଚଳାଚଳ କରିବେ ନାହିଁ:-


ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ରୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥୁବା ଭାରି ଯାନଗୁଡିକ ଅର୍ଥାତ ବସ, ଟ୍ରକ ସର୍ଭିସ୍‌ ରୋଡ଼ରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହି ଯାନଗୁଡିକ କେବଳ ଏନ.ଏଚ୍. ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ରାଜଧାନୀର ୮ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି
ରାଜଧାନୀର ୮ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି (ETV BHARAT ODISHA)
ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ:


୧) କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା ପଳାଶୁଣିରେ ଏବଂ ହଂସପାଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୨) ଲିଙ୍ଗିପୁର (ପୁରୀ ରାସ୍ତା)ରେ ଦୟା ନଦୀ ନିକଟରେ ।
୩) କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ, ବାସୁଆଘାଇ, ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ ।
୪) ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ନିକଟରେ ଜେ.ଏମ.ସି. ଜଟଣୀ ଅଧୀନରେ କି.ଇ.ଟିସ. କ୍ୟାମ୍ପସ ।
୫) ଚନ୍ଦକା ଜି.ପି. ଦ୍ବାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ନି.ଇ.ଟିସ. ନିକଟରେରେ ଭସାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୬) କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ ଏବଂ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଜି.ପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ଵ ନିକଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ କରାଯାଇଛି ।

ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏହି ନିୟମଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କଲେ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୯୬ ଅନୁସାରେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବା ସହିତ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଉପରୋକ୍ତ କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସ, ଫାୟାର, ଏକ୍ସସାଇଜ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଭସାଣ ପାଇଁ କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେହି ବୁଡି ନଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପାୱାର ବୋର୍ଟ ସମେତ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟାନଦୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି ୩ ଟି ଟିମ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଟିମ ରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଁଏ ରହିବେ ।

ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି
ରାବଣ ପୋଡି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ମା' ପାଟଣେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ବିଶ୍ବାସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

