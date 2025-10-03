ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାର ଅଧିକ; ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣରେ ବି ଆଗରେ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ । ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ସମ୍ବଲପୁର: ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଗରେ ଅଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାର ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ l ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1076 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଝିଅଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଦରକାର । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଠାରେ 70 ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶର ସବୁ ଆଇଆଇଏମଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ l ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
121 ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଆନୂକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ବିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ଯାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ 121 ଜଣ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ 2 ଟି ଲେଖାଏ ସହାୟତା କିଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । 112 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା , ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5 ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ 5 ହଜାର ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l
ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ତଳୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପରେ ଚିପିଲିମାର ଘଣ୍ଟେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋପାଲପାଲି ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ମାଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଆନୂକୂଲ୍ଯରେ ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ବିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏଠାରେ ଚଳିତ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ଯାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଥିଲେ l
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ରଙ୍ଗବତୀ ମଞ୍ଚ ଉଦଘାଟିତ
ଏହା ପରେ ଗୌଶାଳା ସ୍ଥିତ ଆଇଆଇଏମର 11 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଆଇଏମଠାରେ ନୂତନ ‘ରଙ୍ଗବତୀ ମଞ୍ଚ’ର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଇତି ମଧ୍ଯରେ ଅନେକ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇଆଇଏମ ହୋଇ ପାରିଛି l ଏକ ଭଡା ବିଲଡିଂରୁ ଆଜି 400 କୋଟିର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ କରି ପାରିଛି ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର l
ଏ.ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଏ.ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି l ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି l ସୂଚନା ଥାଉ କି, ସମ୍ବଲପୁର ନୂତନ ଆଇଆଇଏମ କ୍ୟାମ୍ପସ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଓ 2024 ମସିହାରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥିଲା l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଆଇଏମରେ ସ୍ମଲ ବିଜନେସ ମେନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିଥିବା 80 ଜଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ l ସେହିପରି 2024-26ରେ ଏମବିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହୋଇ ପାରିବେ ସନେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ l
ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ଵାଲ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଦେଶର ସବୁ ଆଇଆଇଏମଠାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 1170 ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ 10 ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି l ଏଠାରେ 5 ଟି ଏମବିଏ କୋର୍ସ, 3 ଟି ପିଏଚଡି ଓ 2 ଟି ବିଏସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ l
