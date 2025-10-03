ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାର ଅଧିକ; ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣରେ ବି ଆଗରେ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ । ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

11th Foundation Day of IIM sambalpur (Etv Bharat)
ସମ୍ବଲପୁର: ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଗରେ ଅଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାର ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ l ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1076 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଝିଅଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଦରକାର । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଠାରେ 70 ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶର ସବୁ ଆଇଆଇଏମଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ l ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

11th Foundation Day of IIM sambalpur (Etv Bharat)

121 ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଆନୂକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ବିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ଯାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ l

11th Foundation Day of IIM sambalpur (Etv Bharat)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ 121 ଜଣ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ 2 ଟି ଲେଖାଏ ସହାୟତା କିଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । 112 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା , ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5 ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ 5 ହଜାର ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l

11th Foundation Day of IIM sambalpur (Etv Bharat)

ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ତଳୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପରେ ଚିପିଲିମାର ଘଣ୍ଟେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋପାଲପାଲି ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ମାଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଆନୂକୂଲ୍ଯରେ ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ବିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏଠାରେ ଚଳିତ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ଯାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରରେ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ରଙ୍ଗବତୀ ମଞ୍ଚ ଉଦଘାଟିତ

ଏହା ପରେ ଗୌଶାଳା ସ୍ଥିତ ଆଇଆଇଏମର 11 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଆଇଏମଠାରେ ନୂତନ ‘ରଙ୍ଗବତୀ ମଞ୍ଚ’ର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଇତି ମଧ୍ଯରେ ଅନେକ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇଆଇଏମ ହୋଇ ପାରିଛି l ଏକ ଭଡା ବିଲଡିଂରୁ ଆଜି 400 କୋଟିର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ କରି ପାରିଛି ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର l

ସମ୍ବଲପୁରରେ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଏ.ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଏ.ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି l ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି l ସୂଚନା ଥାଉ କି, ସମ୍ବଲପୁର ନୂତନ ଆଇଆଇଏମ କ୍ୟାମ୍ପସ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଓ 2024 ମସିହାରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥିଲା l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଆଇଏମରେ ସ୍ମଲ ବିଜନେସ ମେନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିଥିବା 80 ଜଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ l ସେହିପରି 2024-26ରେ ଏମବିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହୋଇ ପାରିବେ ସନେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରରେ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ଵାଲ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଦେଶର ସବୁ ଆଇଆଇଏମଠାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 1170 ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ 10 ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି l ଏଠାରେ 5 ଟି ଏମବିଏ କୋର୍ସ, 3 ଟି ପିଏଚଡି ଓ 2 ଟି ବିଏସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରରେ କନ୍ଯା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

