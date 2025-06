ETV Bharat / state

କାହିଁକି ହୁଏ ନବଯୌବନ ବେଶ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କଣ ? - NABAJOUBAN DARSHAN 2025

NABAJOUBAN DARSHAN ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 26, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:58 AM IST 2 Min Read

Nabajouban Darshan 2025 ପୁରୀ: ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । କାଳିଆର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ବଳ ଭକ୍ତ । ଏହି ଦୁର୍ଳଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଭକ୍ତଟିଏ । ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପରେ କାଳିଆକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତର ଆଖି ଛଳଛଳ । ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ । ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ: ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ବାରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଅଣସରପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । 15 ଦିନ ଧରି ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଦାରୁଦିଅଁ । ଆଜି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା । ସକାଳ 7ଟା 30ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 10ଟା 30 ଯାଏ ଚାଲିବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ । Nabajouban Darshan 2025 (ETV BHARAT ODISHA) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍କଙ୍କ ଗହଳି: devotee (ETV BHARAT ODISHA)

Last Updated : June 26, 2025 at 11:58 AM IST