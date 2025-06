ETV Bharat / state

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ 742 ଭକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ, କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି ମୃତାହତ - RATH YATRA 2025 HEALTH UPDATE

Rath Yatra 2025 ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 28, 2025 at 11:21 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:45 AM IST 1 Min Read

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିକଟରେ ପେଲାଠେଲା ଫଳରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ରଥ ଟଣା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେତୁ ପ୍ରାୟ 742 ଭକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଜୁଆର ମାଡରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । Jagannath Rath Yatra medical care (ETV Bharat Odisha) Rath Yatra 2025 Health Update: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ମୋଟ 3500 ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗତ କାରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପୁରୀ ଆଇଡିଏଚ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବେହୋସ ହୋଇ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ 742 ଜଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 480 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଡିକାଲରୁ ବାହାରି ଯିବେ । ସେଭଳି କାହାରି ଗୁରୁତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।"

