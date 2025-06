ETV Bharat / state

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା 2025; ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ରକ୍ଷକ ଯାନ ମୁତୟନ - DEBASNAN PURNIMA 2025

Security tightened for Snana Yatra ( ETV Bharat Odisha )

Published : June 10, 2025 at 6:45 PM IST

Security Beefed Up In Puri Ahead Of Snana Purnima ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଜଳଲାଗି, ହାତୀବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।