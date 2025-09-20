ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା 3 ଇଞ୍ଚ ଟ୍ୟୁମର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ହେଲା ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ଚଳପ୍ରଚଳ କଲେ ଶର୍ଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୈଦ୍ୟ
Published : September 20, 2025 at 10:44 AM IST
MKCG Medical Rare Spinal Cord Tumour Surgery ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା 3 ଇଞ୍ଚ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା । ଡା. ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ MKCG ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଶର୍ଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଏବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡା. ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀ ବୈଦ ନାଏକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଥୋରାସିକ ରିଜନ (thoracic Region)ରେ D4, D5, D6ରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା । ସେ ଟ୍ୟୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଛାତିଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ ଝାଡା ଓ ପରିଶ୍ରା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ । ସେ ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲେ । ଠିଆ ହେଲେ ଥରି ଯାଉଥିଲେ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଜିକାଲକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା । MKCGର ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର MRI କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଥିଲା । ବୈଦଙ୍କ କେହି ସହଯୋଗୀ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ । ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୁଁ ରଖିଥିଲି । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇ ଆମେ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଏକ 3 ଇଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରାଯାଇଛି । ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ଆଗକୁ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
MKCGରେ ହୋଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତି:
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅନ୍ଦିରାକଞ୍ଚ ଗ୍ରାମର ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ବୈଦ ନାଏକ । ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ବୈଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥରି ଉଠିବା ସହ ଧିରେ ଧିରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଚଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଗୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ପର୍କିୟ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କୋରାପୁଟ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା । ଫଳରେ ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତାର କରିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ହେବ ମେଡିକାଲର ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗରେ ବୈଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର ରହିଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବିଭାଗର ଡ଼ାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବୈଦଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍:
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCH ମେଡିକାଲ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡା. ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବୈଦଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ 3 ଇଞ୍ଚର ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଟିମରେ ବିଭାଗର ଡା. ଦେବଦତ୍ତ ସେନାପତି, ଡା. ତୁଷାରକାନ୍ତ ରଥ, ଡା. ପି. ହରିପ୍ରସାଦ, ଡା. ଉମା ସାସମଲ, ଡା. ଦେବଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗର ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିବା ଡ଼ା. ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଓ ସଠିକ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବୈଦ :
ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀ ବୈଦ ନାଏକ । ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗର ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
