MKCGରେ ବ୍ରେନ ସର୍ଜରୀ, ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଲା ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ୟୁମର
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ରୋଗୀଙ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ।
Published : September 24, 2025 at 11:17 AM IST
MKCG 200gm Tumor Removed in Operation ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଲା ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଟ୍ୟୁମର । ଦୀର୍ଘ ୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଧରି କଥା କହିପାରୁନଥିବା ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗଠିତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା MKCG ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ୫୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଶାନ୍ତି ମହାକୁଡଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ୧ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ କଥା ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା । ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସହ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା । ସେ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ MRI କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ୧୫ ସେମି ଲମ୍ବର ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ମିନିଜିଓମା (Meningioma) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ । ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ।"
ମୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଟ୍ୟୁମର:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ୫୦ ବର୍ଷୀୟୀ ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ବଡ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା । । ଫଳରେ ମହିଳା ଶାନ୍ତି କାହାରିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରୁ ନଥିଲେ କି କିଛି ଶୁଣିବା କିମ୍ୱା କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ଆଣି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ:
ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ MRI (Magnetic resonance imaging) ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ରହିଥିବା ଡ଼ାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଶାନ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା । MKCG ମେଡିକାଲ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡା. ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସର୍ଜରୀ ସକାଳ ୧୦ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଦୀର୍ଘ ୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରି ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ରୋଗୀଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମର ଏହି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା (ଟ୍ୟୁମର) ବାହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡକୁ ଆଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା :
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଓ କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ । ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।
MKCG ପାଇଁ ଗୌରବ:
MKCG ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ମେଡିକାଲରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଛି । କଟକ SCB ମେଡିକାଲରୁ MKCGକୁ ଆସିଥିବା ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସହ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର ରହିଥିଲା । ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର kରାଯାଇଛି । ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା । ଏହା MKCG ପାଇଁ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ।"
ମସ୍ତିଷ୍କରେ Meningioma ରୋଗ:
ଡାକ୍ତର ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିନିଜିୟମା (Meningioma) ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧିରେଧିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଏକ ଟ୍ୟୁମର । ଏହା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଏକ କମନିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର କୁହାଯାଏ । ହେଲେ MKCGରେ ବାହାରିଥିବା ଏତେ ବଡ ଟ୍ୟୁମର୍ ଏକ ବିରଳ । Meningioma ରୋଗରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାପ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କରାଯାଇଛି ।"
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶାନ୍ତି ମହାକୁଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି । ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସାମିଲ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍:
ମେଡିକାଲରେ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ଦେବଦତ୍ତ ସେନାପତି, ଡାକ୍ତର ତୁଷାରକାନ୍ତ ରଥ, ଡାକ୍ତର ଦେବଶ୍ରୀ ମହାରଣା, ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ହରିବାବୁ, ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉମାବାବୁ ସମେତ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ରୋଗୀ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର ପରେ ଆଇ.ସି.ୟୁରେ ଚାରି ଦିନ ରହିବା ପରେ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର ପରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଶାନ୍ତି ଯାହା ପଚାରିଲେ କହିପାରୁଥିବା ବେଳେ ହାତଗୋଡ ହଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
