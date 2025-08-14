ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Rakta Tirtha Tudigadia ବାଲେଶ୍ବର: ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଜଳି ଉଠିଥିଲା ବହ୍ନି । କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା । 1942 ମସିହା କଥା... ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମେଳି । କେଉଁଠି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ ତ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୩ ଜଣ ଶହୀଦ ବି ହୋଇଥିଲେ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ନାରା । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ‘ରକ୍ତତୀର୍ଥ ତୁଡିଗଡ଼ିଆ’ ।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ?
୧୯୨୧ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଖଇରା ଡାଲଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ଵନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ କୁଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରହରାଜ ଉଭୟ ଜମିଦାର ଥିଲେ । ଜମିଦାରୀ କାମରେ ସେମାନେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଉଭୟ ଆଉ ଘରକୁ ନଫେରି ସେଇଠି ରହିଥିଲେ । ପରଦିନ ସଭାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଇଜଣ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଗାଁରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଚାଲିଥିଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସଂଗଠନ:
ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସୂତା କଟା, ବେଠି ଖଟାଇବା ଉଠାଇବା ଓ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ତୁଡିଗଡ଼ିଆରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ :
1930 ମସିହାରୁ 1940 ମସିହା ଯାଏ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ବି ଗାଁ ଥିଲା ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ୧୯୪୨ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁଠି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ କେଉଁଠି ଅଫିସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବନେତା ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢୁଥିଲେ ।
ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ 3 ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ:
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ଼ାକରାରେ ସେଠାରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ପୋଲିସ । ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ଏଠାକୁ ଆସି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ୱାରେଣ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ୧୯୪୨ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ୩ ଜଣ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରଘୁ ବେହେରା, ମକର ଲେଙ୍କା ଏବଂ କେଳୁ ସାହୁ।
ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘର ପୋଡିଦେଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ:
ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେବା, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଭିଆଇଥିଲେ ଇଂରେଜ । ଏହାରି ଭିତରେ ଛତରା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜଣେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାରିଥିଲେ । ଇଂରେଜ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ଶେଷର୍ଵ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ୧୫ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେତ ପାହାର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା । ସେ ୨୯ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ୪୫ ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ସହ ଜରିମାନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହି ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଛତରା ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ତାମଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ୧୬ ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୧୫ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତୁଡିଗଡିଆରେ 45 ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ:
ଚିନ୍ତାମଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଧାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କୁ ୧୬ ମାସ ଜେଲ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଫିସ ଛତରାରେ ଥିଲା ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଖଇରାଡିହି ଅଞ୍ଚଳର ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତ ନେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ମୂଳିଆବନ୍ଧରେ ଏକ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଠି ହେଉଥିଲା । ତୁଡିଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ୪୫ ଜଣ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୦୧ ଜଣ ଅଣବନ୍ଦୀ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ।’
ଭାରତଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିରାମ:
ଡାଲଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିରାମ ସାହୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ୬ ମାସ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘୧୯୪୨ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଇଂରେଜର କିଛି ଜମାଦାର, ଦଫାଦାର ଓ ଚୌକିଦାର ସଂଗ୍ରାମୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଲି ପାଣିସିଆଳି ପଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ।’
ଆଜି ବି ସ୍ମୁତିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଇଂରେଜଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ:
‘ପୁଣିଥରେ ସୈନ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ୧୯୪୨ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ପହଁଚିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯିବେ । ଶଙ୍ଖଧ୍ଵନି ଶୁଣି ଚାରି ଆଡୁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ସେତିକି ବେଳେ ଖଇରାଡିହି କଳମଚୁଆ ପାଖରେ ମକର ଲେଙ୍କା ଶହୀଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ବଧି ଅଞ୍ଚଳର ରଘୁ ବେହେରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ମୃତଦେହ ଦୁଇକୁ ଧରି ସେମାନେ ତୁଡିଗଡ଼ିଆ କଚେରୀ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ । ଖବର ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବହୁତ ଲୋକ ତୁଡିଗଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହେଲେ । ସେଠାରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର କେଳୁ ସାହୁ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ତୁଡିଗଡ଼ିଆରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁ ।
ତିନି ଶହୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ:
ତୁଡିଗଡ଼ିଆ ବଜାର କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ଡାଲଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଏବେର ସ୍ଥିତି ଓ ସେତେବେଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି, ‘୧୯୪୨ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ରଘୁ, କେଳୁ ଓ ମକରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଏବେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ତୁଡିଗଡ଼ିଆର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ।’
ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ତୁଡିଗଡିଆ:
ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁରେ ସହିଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ତୁଡିଗଡ଼ିଆରେ ତିନିଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଂରେଜଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ତୁଡିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସହିଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଭାବେ ତୁଡିଗଡ଼ିଆ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ବେଶ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ।
