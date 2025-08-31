ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସୁଟକେସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା । 2 ବର୍ଷ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମହିଳାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ । ଏଥିସହିତ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ:
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଡ଼ଃ ଭି. ସୁଜାତା ଉକ୍ତ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତି, ୩୧ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆସାମୀ ଖୁସବୁ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କମଳାକାନ୍ତ ସାଗରକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆସାମୀ ଖୁସବୁ ସାଗରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୬ ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କମଳାକାନ୍ତ ସାଗରକୁ ୫ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଉଭୟ ଆସାମୀ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଜାମସେଦପୁର ସୋନାରୀ ଅଞ୍ଚଳର । ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉଭୟ ଆସାମୀକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପ-କାରାଗାର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲା ଟିକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ କୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ପିପି ପଙ୍କଜ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ:
ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କେସ ଚାଲିଥିଲା । ଆଜି କୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ । ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା । ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର । 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ସେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।"
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଅତିରିକ୍ତ ପିପି ପଙ୍କଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ଼ ନଂ ୭ ଗଢ଼ର ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତି ଓରଫ ବିକ୍କି ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଏନେଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୩୧/୨୩ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ମହିଳା ସହିତ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଞ୍ଜଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଠ ଜଣିଆ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୃତଦେହକୁ କାଟି ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା:
ତଦନ୍ତ ବେଳ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତି ସହ ଜାମସେଦପୁର ସୋନାରିରେ ରହୁଥିବା ବିବାହିତ ମହିଳା ଖୁସବୁ ସାଗରଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଜାମସେଦପୁରର ସୋନାରି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଉଭୟ ଖୁସବୁ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କମଳାକାନ୍ତ ସାଗରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସେମାନେ ଡମ୍ବରୁଧରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ଖୁସବୁ ସାଗର ତା'ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସୋନାରୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଡମ୍ବରୁଧରକୁ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ବେହୋସ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ କଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚାରୋଟି ସୁଟକେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଥନଥନ ଘାଟି, ଜମ୍ବାନି ଏବଂ କମଲପୁର ବୋଡମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଟାଟା ରାଞ୍ଚି ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ମୃତ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସର ଟିମ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସୁଟକେସରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ମୃତ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଡ଼କାଇଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୁସବୁ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କମଳାକାନ୍ତ ସାଗରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
