ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା । ବାପା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ । ଗଜପତିରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : October 3, 2025 at 11:50 AM IST
Gajapati Rain Landslide Update ଗଜପତି: ଗଜପତିରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ମାଟି ଅତଡା ଖସି କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଜନବସତି ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଛି ପାଣି । ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବାପା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ତଦାରକ କରିଛନ୍ତି ।
ବିତ୍ପାତ ଆଣିଲା ବର୍ଷା:
ଗଭୀର ଅବପାତ ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ମାଟି ଆଉ ମାଟି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ବାପା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ:
ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ପେକଟ ନିକଟରେ ବାମରା ପାହାଡରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପେକଟ ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ଶବର(୭୦) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜିକ ଶବର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ରାଜିକ ନିଜ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ନାଳରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ଆସିବା ସହ ପାହାଡ ରହିଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ବାପପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଟିମ କରାଯାଇ ନିଖୋଜ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ ଠାରୁ ନୂଆଗଡ ଓ ରା.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ସେହିପରି ଗତକାଲି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଥରରେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଆର. ଉଦୟଗିରି ଥାନା ବସ୍ତ୍ରିଗୁଡା ଗାଁର 57 ବର୍ଷୀୟ ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ:
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତ୍ରିଗୁଡା, ପେକଟ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଅଢେ଼ଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଜନବସତିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ।
- ବସ୍ତ୍ରିଗୁଡା
- ପେକଟ
- ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି
- ଅଢେଇ
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସି ରହିଥିବା 24 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଦ୍ଧାର:
ଦଶହରା ପାଇଁ ଗଜପତିର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା 24 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମସ୍ତେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର । ଗତକାଲି ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫସିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗଜପତିରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ:
ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଆଣିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଅଗ୍ନିଶମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛି । ମହେନ୍ଦ୍ର ଗିରିରେ ପାହାଡ ଧସିବା କାରଣରୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ସଫା କରାଯାଉଛି ।
କଣ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ?
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଲାବଣ୍ୟ ରାଇକା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ଆମେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲୁ । ଅନାଚକ ପାଣି ଆସିଲା । ବାପା ପୁଅ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଭସାଇ ନେଇଥିଲା । ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।’
ନିଖୋଜ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବୋହୂ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପାଣି ଆସିବାରୁ ଭାସି ଗଲେ । ଶଶ୍ବୁର ଓ ଦିଅର ଦୁହେଁ ଭାସିଗଲେ ।’
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ବଡ଼ ମେସିନ୍:
ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀର ମୋଡ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସକାଳୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ବଡ଼ ମେସିନ ଅଣାଯାଇ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ବଡ ବଡ ପଥର ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାମନଗରକୁ ଯାତାୟତ ହୁଏ ।’
ଗଜପତିର 130ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ
‘ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଆସୁଛି । ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଜୀବନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 130 ସ୍ଥାନକୁ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିସହ 15 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦୟଗିରିରେ ବି କିଛି ଫସିରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି । ସେହିପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନୂଆଁଗଡ ସଦର ମହକୁମା ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ’ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଗଜପତି: ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ପଥରରେ ଚାପିହୋଇ ଜଣେ ମୃତ
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ !
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ମାଲଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜଳନ୍ଦର କାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭୋର ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ତଦାରକ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ:
ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି