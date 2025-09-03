ETV Bharat / state

ଅସହାୟଙ୍କ ସାଥୀ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 50 ପ୍ରତିଶତ ରୋଜଗାର - BIKRAM SAMAL SOCIAL WORKER

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିକ୍ରମ । ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି ।

Nimapada man spends his earnings money to help poor
Nimapada man spends his earnings money to help poor (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2025 at 1:17 PM IST

Bikram Samal Social Worker ନିମାପଡା (ପୁରୀ) : ନିମାପଡ଼ା ପାଟପୁର ଗାଁ ହାଟ ସାହିର ସୁଭାଷିନୀ ଦାସ । ସ୍ବାମୀ, ଶାଶୂ ଓ ଶ୍ବଶୁର ଆରପାରିରେ । ପରିବାର କହିଲେ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ । କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ପରିବାର । ଏବେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର । ଏଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ସଂସାର ଠିକ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି । ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକ୍ରମ ସାମଲଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ । ସୁଭାଷିନୀ କୁହନ୍ତି " ଆମର କିଛି ନଥିଲା । ଏ ବାବୁ ସହଯୋଗ କଲେ । ଆମ ପାଇଁ ଦୋକାନଟିଏ କରାଇ ଦେବା ସହ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି "।

ବେଣୁଧର ନାୟକ । ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ବିତୁଥିଲା ଜୀବନ । ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ଜରି ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ଫଳରେ ଦୁଇ ବଖରା ଘର କରି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ।

କେବଳ ସୁଭାଷିନୀ କିମ୍ବା ବେଣୁଧର ନୁହନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ଗରିବ, ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ 36 ବର୍ଷୀୟ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାମଲଙ୍କ କଥା।

Nimapada man spends his earnings money to help poor (ETV Bharat Odisha)

ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମଣିଷ ପଣିଆର ପରିଚୟ-

ନିମାପଡ଼ା ଗୋଳେଇ ଛକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ । କିଟ୍‌ରୁ ମେଳାନିକାଲ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ବଜାରରେ ବିକ୍ରମ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ଯେପରିକି ଦାନ ଧର୍ମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଥରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକ୍ରମଙ୍କ ଦୋକାନକୁ କିଛି କିଣା କିଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଭିନ୍ନଷମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାମ ଦାମ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବାରୁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ । ଏକ ରାସନ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୋସରି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୋକାନ କରି ଭଲରେ ପରିବାର ଚଳଉଛନ୍ତି ।

ସୁଭାଷିନୀଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥିଲୁ । ରୋଜଗାର କିଛି ନଥିଲା । ବାପା ବର୍ଷେ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ । ବିକ୍ରମ ସାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । "

ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଗାଈ ଦାନ-

ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁକଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ । ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେମାନେ ଗୋ ପାଳନ ସହ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ।

୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗରିବ, ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ନିଜସ୍ବ ରୋଜଗାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିବାରୁ, ବିକ୍ରମ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ସେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମେତ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ।

ସମାଜସେବାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରମ କୁହନ୍ତି, " ପିଲାବେଳୁ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ କଲମ କିଣି ସହପାଠୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ଏହା କରୁଥିଲି । ଏବେ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ନିଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଅଟକାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ବାପା-ମା', ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ରହିଛି ।"

ବିକ୍ରମଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାଟପୁର ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା , " ବିକ୍ରମ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

