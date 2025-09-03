Bikram Samal Social Worker ନିମାପଡା (ପୁରୀ) : ନିମାପଡ଼ା ପାଟପୁର ଗାଁ ହାଟ ସାହିର ସୁଭାଷିନୀ ଦାସ । ସ୍ବାମୀ, ଶାଶୂ ଓ ଶ୍ବଶୁର ଆରପାରିରେ । ପରିବାର କହିଲେ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ । କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ପରିବାର । ଏବେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର । ଏଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ସଂସାର ଠିକ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି । ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକ୍ରମ ସାମଲଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ । ସୁଭାଷିନୀ କୁହନ୍ତି " ଆମର କିଛି ନଥିଲା । ଏ ବାବୁ ସହଯୋଗ କଲେ । ଆମ ପାଇଁ ଦୋକାନଟିଏ କରାଇ ଦେବା ସହ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି "।
ବେଣୁଧର ନାୟକ । ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ବିତୁଥିଲା ଜୀବନ । ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ଜରି ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ଫଳରେ ଦୁଇ ବଖରା ଘର କରି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସୁଭାଷିନୀ କିମ୍ବା ବେଣୁଧର ନୁହନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ଗରିବ, ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ 36 ବର୍ଷୀୟ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାମଲଙ୍କ କଥା।
ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମଣିଷ ପଣିଆର ପରିଚୟ-
ନିମାପଡ଼ା ଗୋଳେଇ ଛକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ । କିଟ୍ରୁ ମେଳାନିକାଲ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ବଜାରରେ ବିକ୍ରମ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ଯେପରିକି ଦାନ ଧର୍ମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଥରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକ୍ରମଙ୍କ ଦୋକାନକୁ କିଛି କିଣା କିଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଭିନ୍ନଷମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାମ ଦାମ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବାରୁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ । ଏକ ରାସନ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୋସରି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୋକାନ କରି ଭଲରେ ପରିବାର ଚଳଉଛନ୍ତି ।
ସୁଭାଷିନୀଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥିଲୁ । ରୋଜଗାର କିଛି ନଥିଲା । ବାପା ବର୍ଷେ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ । ବିକ୍ରମ ସାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । "
ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଗାଈ ଦାନ-
ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁକଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ । ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେମାନେ ଗୋ ପାଳନ ସହ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ।
୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗରିବ, ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ନିଜସ୍ବ ରୋଜଗାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିବାରୁ, ବିକ୍ରମ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ସେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମେତ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ।
ସମାଜସେବାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରମ କୁହନ୍ତି, " ପିଲାବେଳୁ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ କଲମ କିଣି ସହପାଠୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ଏହା କରୁଥିଲି । ଏବେ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ନିଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଅଟକାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ବାପା-ମା', ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ରହିଛି ।"
ବିକ୍ରମଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାଟପୁର ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା , " ବିକ୍ରମ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା