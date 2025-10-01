ପୁରୀରେ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଓ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି ପୂଜା
ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା । ମା'ଙ୍କ ସହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଚଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡା ଓ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି । ଜାଣନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ପଛର କାହାଣୀ ?
Published : October 1, 2025 at 8:44 AM IST
ପୁରୀ: ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ଏଠାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଏଠାକାର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବା ସହ ଭୂତକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ।ଏହାସହ ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ସିମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ପୂଜା:
ପୁରୀରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ଭୂତକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ।ଏଠାରେ ଭୂତ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛି ହଡ଼ିଆ ଭୂତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ହାଡିଆ ଭୂତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଏହି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ମେଢ଼ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଦିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ପୂଜା ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ କେବେଠାରୁ ଏହି ଭୂତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେନେଇ କିଛି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ଏହି ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ ।ଆମ ଜେଜେ ବାପା ହାଡୁବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଘରେ କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଅନୁଭୁବ କରିଥିଲେ ।ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି । ହାଡୁବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବରାଦ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୂତ୍ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଆମ ଜେଜେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ,ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଭାବେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବା ବିଧି ଭଳି ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ହାଡିଆ ଭୂତ ତଥା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ପୂଜା ବିଧି ସହିତ ଶୀତଳ ଭୋଗ, ମହାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ, ପୋଡ଼ା ବଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକେ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପୂଜାକୁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବ ।"
ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ ପୂଜା:
ସେହିପରି ରାମାୟଣ ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମିଶ୍ର ସାହିର ସାତବଖରା ଜାଗା ଘର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ସାତବଖରା ଜାଗା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିବା ପରେ ଲଙ୍କାର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ । ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଜମ୍ବବାନ, ସୁସେଣ, ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ, ନଳ, ନୀଳ, ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଭଳି ଆଠ ବୀରଙ୍କୁ ସମ୍ପାତି ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ଲଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସାତବଖରା ଜାଗା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।"
ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପୂଜା:
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପୂଜା ପରମ୍ପରା । ବଢେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନାମକ ଏକ କଣ୍ଢେଇ କରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଲୋକ କଥା ମୁତାବକ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବଢେଇ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସପ୍ତମୀ,ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆକୃତିର ଏକ କଣ୍ଢେଇ କରାଯାଇ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟ ତାଳରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କଣ୍ଢେଇକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ।
ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା:
ଏନେଇ ଜଣେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ। ସବୁଆଡ଼େ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଗୋଷାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସହ ବିଶାଳ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି, ହାଡିଆ ଭୂତ, ସମ୍ପାତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପୂଜା ହେବାର ବିଧି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବଡ ଧୁମଧାମରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।"
