ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ - PURI TOURIST CYBER SCAM

କୌଣସି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତି ସାବଧାନ !

Puri Tourist Cyber scam
Puri Tourist Cyber scam (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2025 at 6:06 PM IST

5 Min Read

ପୁରୀ: ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ନକଲି ହୋଟେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ପୁରୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରି ଠକାମୀର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Puri Tourist Cyber scam (ETV Bharat Odisha)

ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏନେଇ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ ମଉକା ଭାବେ ନେଇ ସାଇବର ଲୁଟେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ ଲାଇନରେ ନକଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀରେ କମ୍ ଦାମରେ ସି ଫେସିଂ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବା ଭାବି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ।

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପୁରୀର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ହୋଟେଲ ଫୋଟୋକୁ ନେଇ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ଅସଲି କି ନକଲି ୱେବସାଇଟ ଜାଣି ନ ପାରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଏ । ଏଣୁ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପରୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କଲେ ଠକେଇର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ।

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)
ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତି ସାବଧାନ !

ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି 'ଚାରିଧାମ' ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ 'ଧାମ' । ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି ସାରା ବିଶ୍ଵରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର୍ ଲୁଟେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡିଲେଣି । ଯେହେତୁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ନାମରେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ଦେବା ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ରୁମ୍ ମିଳିବା ଲୋଭରେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"କେତେକ ସାଇବର ଲୁଟେରା ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ନକଲି ହୋଟେଲ ନାମ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ହୋଟେଲ କୋଉଁଠି ଅଛି ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ସେଭଳି ହୋଟେଲ ପୁରୀରେ କିଛି ନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ଅନ ଲାଇନ ରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନ ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକରେ ଯାଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ସେହିଭଳି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି କିଭଳି ହୋଟେଲ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । କମ୍ ଦାମରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୁମ୍ ମିଳିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିବା ୱେବ୍ ସାଇଟରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ସଚେତନ ରହିଲେ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ । କେବଳ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ସାଇବର ଲୁଟେରାକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିବା ସହ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର':

ସେହିପରି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର । ଏଣୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ।ଏବଂ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ଆଳରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଏଣୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ସାଇବର ଥାନା ଖୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ । ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଇବର ବିଶାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉ । ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ଠାବ କରି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡୁ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହିଁ । ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ମାମଲା ହେଲେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛି । ଆମର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉ । ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ମୂଳକୁ ପୋଲିସ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । କେବଳ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସାଇବର ଠକେଇ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ପୁଣି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକିବେ । ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସାଇବର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ । ନହେଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ଭୟ କରିବେ । ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ, ଏହି ଠକେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ...

  • ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୪୫ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ୨୦୨୩ରେ ୭୪ଟି ମାମଲାରେ ୨୮ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ୨୦୨୨ରେ ୭୦ଟି ମାମଲାରେ ୧୭ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ସେହିପରି ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଏ ଅନ ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇ ୪୦୮ରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି
  • ୩୯୦ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ।
  • ୧୨୫ଟି ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ।
  • ୬୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ।
  • ମୋଟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ୭୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, ୬ ଜଣ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସାଇବର ପୋଲିସ - ONLINE TRADING FRAUD

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍‌ ଠକେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବୁକିଂ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ - SRIMANDIR PUJA FAKE WEBSITE

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିବେଶ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଉଡାଇ ନେଲେ 88 ଲକ୍ଷ: 4 ଠକ ଗିରଫ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର - CYBER FRAUD

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି...

ସେପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ତାଲିକା କରିଥିବା ଦୁଇଟି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୂଜାପରିସେବା.କମ୍ , ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରିଲ୍ସ ନାମକ ଏକ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ଋଜୁ କରି ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏପରି ଭୁଲ ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ ଲାଇନ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପୂଜା ନେଇ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କିଛି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ ଲାଇନରେ ବୁକିଂ ବେଳେ ଅଧିକୃତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । "

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)

ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ୱର :

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ହୋଟେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ନିୟମିତ ଚେକ୍ କରି ଯଦି ହୋଟେଲ ନାଁରେ କୌଣସି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହୋଟେଲିୟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ୱର 8280491300 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ 112 କିମ୍ବା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ୱର 6370967100କୁ କଲ କରିପାରିବେ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୁରୀ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

Puri Tourist Cyber scam
Puri Tourist Cyber scam (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

ପୁରୀ: ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ନକଲି ହୋଟେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ପୁରୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରି ଠକାମୀର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Puri Tourist Cyber scam (ETV Bharat Odisha)

ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏନେଇ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ ମଉକା ଭାବେ ନେଇ ସାଇବର ଲୁଟେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ ଲାଇନରେ ନକଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀରେ କମ୍ ଦାମରେ ସି ଫେସିଂ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବା ଭାବି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ।

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପୁରୀର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ହୋଟେଲ ଫୋଟୋକୁ ନେଇ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ଅସଲି କି ନକଲି ୱେବସାଇଟ ଜାଣି ନ ପାରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଏ । ଏଣୁ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପରୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କଲେ ଠକେଇର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ।

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)
ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତି ସାବଧାନ !

ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି 'ଚାରିଧାମ' ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ 'ଧାମ' । ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି ସାରା ବିଶ୍ଵରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର୍ ଲୁଟେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡିଲେଣି । ଯେହେତୁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ନାମରେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ଦେବା ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ରୁମ୍ ମିଳିବା ଲୋଭରେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"କେତେକ ସାଇବର ଲୁଟେରା ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ନକଲି ହୋଟେଲ ନାମ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ହୋଟେଲ କୋଉଁଠି ଅଛି ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ସେଭଳି ହୋଟେଲ ପୁରୀରେ କିଛି ନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ଅନ ଲାଇନ ରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନ ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକରେ ଯାଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ସେହିଭଳି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି କିଭଳି ହୋଟେଲ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । କମ୍ ଦାମରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୁମ୍ ମିଳିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିବା ୱେବ୍ ସାଇଟରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ସଚେତନ ରହିଲେ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ । କେବଳ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ସାଇବର ଲୁଟେରାକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିବା ସହ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର':

ସେହିପରି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର । ଏଣୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ।ଏବଂ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ଆଳରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଏଣୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ସାଇବର ଥାନା ଖୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ । ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଇବର ବିଶାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉ । ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ଠାବ କରି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡୁ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହିଁ । ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ମାମଲା ହେଲେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛି । ଆମର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉ । ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ମୂଳକୁ ପୋଲିସ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । କେବଳ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସାଇବର ଠକେଇ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ପୁଣି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକିବେ । ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସାଇବର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ । ନହେଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ଭୟ କରିବେ । ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ, ଏହି ଠକେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ ।"

Fake Hotel Booking Websites
Fake Hotel Booking Websites (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ...

  • ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୪୫ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ୨୦୨୩ରେ ୭୪ଟି ମାମଲାରେ ୨୮ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ୨୦୨୨ରେ ୭୦ଟି ମାମଲାରେ ୧୭ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ସେହିପରି ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଏ ଅନ ଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇ ୪୦୮ରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି
  • ୩୯୦ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ।
  • ୧୨୫ଟି ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ।
  • ୬୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ।
  • ମୋଟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ୭୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, ୬ ଜଣ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସାଇବର ପୋଲିସ - ONLINE TRADING FRAUD

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍‌ ଠକେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବୁକିଂ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ - SRIMANDIR PUJA FAKE WEBSITE

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିବେଶ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଉଡାଇ ନେଲେ 88 ଲକ୍ଷ: 4 ଠକ ଗିରଫ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର - CYBER FRAUD

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି...

ସେପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ତାଲିକା କରିଥିବା ଦୁଇଟି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୂଜାପରିସେବା.କମ୍ , ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରିଲ୍ସ ନାମକ ଏକ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ଋଜୁ କରି ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏପରି ଭୁଲ ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ ଲାଇନ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପୂଜା ନେଇ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କିଛି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ ଲାଇନରେ ବୁକିଂ ବେଳେ ଅଧିକୃତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । "

Online Hotel Booking Scam Odisha
Online Hotel Booking Scam Odisha (ETV Bharat Odisha)

ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ୱର :

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ହୋଟେଲ ୱେବ୍ ସାଇଟକୁ ନିୟମିତ ଚେକ୍ କରି ଯଦି ହୋଟେଲ ନାଁରେ କୌଣସି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହୋଟେଲିୟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ୱର 8280491300 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ 112 କିମ୍ବା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ୱର 6370967100କୁ କଲ କରିପାରିବେ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୁରୀ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

Puri Tourist Cyber scam
Puri Tourist Cyber scam (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI CYBER FRAUDFAKE HOTEL BOOKING WEBSITESONLINE HOTEL BOOKING SCAM ODISHAPURI PILGRIMAGE CYBERCRIMEPURI TOURIST CYBER SCAM

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.