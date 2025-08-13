ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା, 'ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ' - PURI JAGANNATH TEMPLE TERROR THREAT

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ । ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 10:26 AM IST

1 Min Read

Puri Jagannath Temple Terror Threat ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଚେତାବନୀ । ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା' ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)

ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଚେତାବନୀ:

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ବୁଢ଼ି ମା' ମନ୍ଦିର 2ଟି କାନ୍ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଲେଖାାଯାଇଛି ଯେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ବରେ କିଛି ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଫୋନ କର, ନକଲେ ମହାତାଣ୍ଡବ ହେବ ବୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି । 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କିଏ ଏପରି ଲେଖିଲା ? ତା’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଏତେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏହି ଲେଖା ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖିଲା, ସେଠାର ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଏଭଳି କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Puri Jagannath Temple Terror Threat ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଚେତାବନୀ । ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା' ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)

ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଚେତାବନୀ:

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ବୁଢ଼ି ମା' ମନ୍ଦିର 2ଟି କାନ୍ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଲେଖାାଯାଇଛି ଯେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ବରେ କିଛି ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଫୋନ କର, ନକଲେ ମହାତାଣ୍ଡବ ହେବ ବୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି । 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କିଏ ଏପରି ଲେଖିଲା ? ତା’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଏତେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏହି ଲେଖା ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖିଲା, ସେଠାର ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଏଭଳି କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

Terror Threats On Puri Srimandir wall
Terror Threats On Puri Srimandir wall (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

SRIMANDIR PARIKRAMA WALL MESSAGEBUDHI MAA TEMPLE GRAFFITIPM NARENDRA MODI NAME IN GRAFFITIJAGANNATH TEMPLE SECURITY ALERTPURI JAGANNATH TEMPLE TERROR THREAT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.