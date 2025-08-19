Srimandir Safety Issue, ପୁରୀ: ପ୍ରଶାସନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ହେଲା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ନ ଚଢ଼ିବେ ସେନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ । କେହି କେତେବେଳେ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚଢିଯାଉଥିଲେ ତ କିଏ ବେହରଣ ଦ୍ବାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କିଭଳି ଆଉ ଭକ୍ତ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଅମାନିଆଙ୍କୁ ହେବ ଦଣ୍ଡବିଧାନ:
ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବାବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ବେଆଇନ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଘଂନ କଲେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ସହିତ କଡା ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପୂର୍ବ ଘଟଣାବଳୀ:
ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଘର କବାଟରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ୭ ଫୁଟ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଜେଟିପି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପର ଅଁଳାବେଢ଼ାକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହୋଇ ନଥିଲା । ତେବେ ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇଛି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଚଢ଼ିଯିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏହାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏକାଦଶୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସେଠାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ