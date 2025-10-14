ବଢିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ହେବ ବ୍ୟବହାର ।
Published : October 14, 2025 at 3:27 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 3:52 PM IST
puri Srimandir Security Enhancement Plan ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ କମିଟି ବୈଠକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ହେବ ବ୍ୟବହାର ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ବୈଠକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ କଡାକଡି କରାଯାଇପାରିବ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି କଡାକଡି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରା ଯାଇଥିଲା ।
ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା:
ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିହେବ ସେ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କେତେ ମାନବସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା । ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏକ ରୂପ ରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ହେଲା ।"
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହେବ:
ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଡ୍ରୋନ ଆସିଲେ କିଭଳି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅକାମୀ କରିହେବ, କିଭଳି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଆମେ ଅନ୍ୟ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବୁ । ସେଠାରେ ଯେପରି ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବାହାରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିବ । ସେମାନେ କିଭଳି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"
ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକତା:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ କିଭଳି ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ପାରିବ, କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଓ ଭିତରର ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଓ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ କ'ଣ ରହିବ, କିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ୱିକ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିବେ । ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"
ଯଥେଷ୍ଟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବେଶ୍ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଟକଣା ରହିଛି ତାହା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର । କେତେ ସମୟ ପରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବେ । ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ । ଅଯଥାରେ ଭିଡ ହେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ଉଚିତ । ରାମ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିର୍ମିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭାରତ ଇଲେଟ୍ରୋନିକର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଆମେ ଏହି ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ।"
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
