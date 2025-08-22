Srimandir Security Breach, ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଡି.ଆଇ.ଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି କଡାକଡି କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛୁ । ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ମିଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନଜର ରଖିହେବ ।"
ଲାଗିବ ସୂଚନା ଫଳକ:
ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଚଢିଯିବା ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁ ନିୟମ କଟକଣା ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ । ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କଡାଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ନିୟମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ।"
ଆଗକୁ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଥିଲେ, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ନେଇ କେତେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଏସି ଲଗାଯିବା ନେଇ ଆମେ ଏ.ଏସ.ଆଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଏ.ଏସ.ଆଇର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହେବ।"
ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରହିବ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ କିଭଳି କଡାକଡି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ । ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ । ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏକ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ । ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସିସିଟିଭିରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ