Lunar Eclipse Puri Srimandir Rituals ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ପରମ୍ପରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଅନ୍ୟାୟ ଦେବାଳୟ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତି ନୀତିରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେବ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ବିଧି ରହିଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଉକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦେବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନୀତି ।
ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ:
ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏହି ନିଆରା ବିଧି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରୂପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ । ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଳୟରେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ରହେ । ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ୧୨ ଟା ୫୭ ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେବ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।’
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି କାହିଁକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ?
- ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
- ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଘ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
- ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ଖଇ କୋରା ଭୋଗ ହେବ ।
- ଏହି ଭୋଗ ନୀତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଚାଲିବ ।
- ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ମୋକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ଦେବନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବିଧିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବିଧି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ:
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।
- ରବିବାର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରାତ୍ର ୨ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି
- ୨ ଟା ୩୦ରେ ଭିତରଶୋଧ,
- ୨ ଟା ୪୦ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କାନ୍ତି ବଢିବ
- ସକାଳ ୫ ଟା ରୁ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ (କେବଳ କୋଠଭୋଗ) ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୩୦ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ଏହାପରେ ମଇଲମ
- ତଡପଲାଗି ହୋଇ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ହେବ
- ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ
- ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ରାତ୍ର ୯ଟା ୫୭ ମିନିଟ ୨୨ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣଭୋଗ ଆଦି ନୀତି ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
‘ପାକ ତ୍ୟାଗ ପରେ କୌଣସି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ’
ପୁରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ମହନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ତ୍ୟାଗର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ହେଉଥିବା ଦୈନଦିନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପାକ ତ୍ୟାଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୌଣସି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥାଏ । କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନ ନୀତି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ମାନେ ଆଗାମୀ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦେବାଳୟରେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି । କିନ୍ତୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।’
ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପଞ୍ଜିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ମାନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପାଳନୀୟ ।
- ରବିବାର ରାତି ୯ ଟା ୫୭ ମିନିଟ ୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ
- ରାତି ୧୧ ଟା ୪୬ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଆରମ୍ଭ
- ରାତି ୧୨ ଟା ୨୨ ମିନିଟ ୫୨ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସମାପ୍ତ
- ରାତ୍ର ୧ ଟା ୨୬ ମିନିଟ ୩୨ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟେ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ?
ପଞ୍ଜିକାର ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶର ୯ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୫୭ ମିନିଟ ଠାରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନଭୋଜନାଦି ଓ ଦେବ ନୀତି ନିଷେଧ ହେବ ।’
- ରବିବାର ରାତି ୧ ଟା ୨୭ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ନଭୋଜନ ନିଷେଧ ।
- କିନ୍ତୁ ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ।
- ରାତି ୧ ଟା ୨୭ ମିନିଟ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ରାତିରେ ୪ଟା ପରେ ସ୍ନାନାଦି ସାରି ଦେବପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପାକକର୍ମ ସାରି ଅନ୍ନଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ତେବେ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ସମୟ ।
- ସେହି ସମୟରେ ଦାନ, ଜପ ଆଦି କରାଯାଏ ବହୁତ୍ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ।
କେଉଁ ରାଶି କଣ କରିବେ ?
ଏନେଇ ପଞ୍ଜିକାର ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ନିଷେଧ । ଅନ୍ୟ ରାଶି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ । ଏଣୁ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରାଜ ନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।’
