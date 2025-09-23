ETV Bharat / state

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି

ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ

Jagannath Temple Ratna Bhandar Relocation (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 7:12 PM IST

Ratna Bhandar Restoration Work over, ପୁରୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ । ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା । 4ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପରେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ 2ଟି ତାଲା ପକାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 9ଟା ସମୟରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖଟଶେଜ ଏବଂ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ କରାଯାଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ:

ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଏବଂ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ୧୦ଟା ୫୫ ମିନିଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଉଭୟ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଲମିରା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁକ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଦାୟିତ୍ବ ଏଏସଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁରୁଖୁରୁରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ:

ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଦିନ ୧୦ ଟା ୫୫ ମିନିଟରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବିକୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଗୋଟିଏ ଚାବି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଆଉ ଏକ ଚାବି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ।’


ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ SOP ପରେ ହେବ ଗଣତି ମଣତି:

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏଏସଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଏସଓପି(SOP) ଆସିବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ଗତ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଶେଷଥର ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ତାଲିକାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ମେଳ କରାଯିବ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ଶେଷ’



ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ୯ଟା ୩୦ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ‌ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

