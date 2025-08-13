ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଳମାଳ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି ? - PURI SRIMANDIR

କାଳିଆରେ..ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ? କେତେ ଭିଡ..କେତେ ଠେଲାପେଲା...! ସତରେ କ'ଣ ତୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମିଳିବନି ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଧିକାଂଶ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଏମିତି ଅଭିମାନ...।

puri Srimandir Lions Gate
puri Srimandir Lions Gate (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 3:25 PM IST

4 Min Read

ପୁରୀ: କଳିଆରେ... ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ? ହେଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭାରି ଡର ! କେତେ ଭିଡ..କେତେ ଠେଲାପେଲା...! ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଟିକେ ତୋ ଚକାଆଖିର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ନ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା । କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡିଥିବ ତ କେତେବେଳେ ଭଅଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବ..। ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଏ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆଉ ସାହସ ପାଉନି । ତେବେ ସତରେ କଣ ଆଉ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଡାକିବୁନି ? ସତରେ କଣ ତୋ ମନ୍ଦିରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବନି ? କେବେ ଆଉ ତୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହଜ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି ? ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସତରେ କ'ଣ ତୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମିଳିବନି ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଧିକାଂଶ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଏମିତି ଅଭିମାନ...।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନିତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ । କେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା । ହେଲେ କାହିଁକି ? କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଳ ମାଳ ଅଧିକାରୀ । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି ଶୃଙ୍ଖଳା ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ହୋଇ ପାରୁନି ସମାଧାନ ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତପାବନ ଆଳତି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତପାବନ ଆଳତି (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଠାକୁର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ

ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥ ଟଣାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ବା ଦଳାଚକଟା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର କଥା ଛାଡ଼, ଭିତର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ଗତ ଗହ୍ମା ପୁର୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତିରେ ପାଣି ମାରା ହୋଇଯିବାରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଠାକୁର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୫ରୁ ଅଧିକ ନୀତିକୁ ବାତିଲ କରଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି

ସେହିପରି ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋୟ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ନ ରାତ୍ରି ପହୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଵା ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରାଯାଉଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ

ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ଦର୍ଶନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରୁନି

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଶୃଂଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅଧିକ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ସତ୍ବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଶୃଂଖଳା ଆସିପାରୁନି। ଚଳିତବର୍ଷ ଅନେକ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବାତିଲ ହେବା ଓ ରାତି ପହୁଡ଼ ନ ହେବା ନଜିର ରହିଚି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତପାବନ ଆଳତି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତପାବନ ଆଳତି (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋୟ ପରେ ହେଉଚି। ଏହି ନୀତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋୟ ପୁର୍ବରୁ ନ ହେଲେ ଅଘଟଣ ଘଟିଵ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏକାଧିକଥର ମଙ୍ଗଳଆଳତି ସକାଳ ୭ ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ହେଉଛି। ଏହି ନୀତିକୁ ସକାଳ ସାଢେ଼ ଛଅଟାରେ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

କେବେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ଶୃଂଖଳା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବାରମ୍ବାର ସୁଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଂଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତି ଦେଇଆସୁଚନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

puri Srimandir Lions Gate
puri Srimandir Lions Gate (Etv Bharat)

ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମା' କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବାକୁ ଭୟ କରୁୁଛୁ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଳରାମ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀର ବଡ ଠାକୁର। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେବ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅନେକ ବୟସ୍କ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମା' କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବାକୁ ଭୟ କରୁୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଳରାମ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଉଚିତ୍

କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଶୱାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ବହୁତ୍ ବିଳମ୍ବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଉଚିତ୍। ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବହୁତ୍ ଭିଡ ଲାଗି ରହୁଛି।' ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ମଙ୍ଗଳଆଳତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଲେ ସବୁ ନୀତି ଠିକରେ ଚାଲିବ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ଆଶା ରଖିଥାଏ। ଯଦି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳଆଳତି ନୀତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବ । ଯଦି ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ।

ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପତୋଳା ଓ ସାହାଣମେଲା ବନ୍ଦ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ? ସମନ୍ଵୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହି ପାରିବା । ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚୋନା କରି କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍।

ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ

ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ତେବେ କେତେକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତଥା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନୀତି ବହୁଳତା ହେତୁ କିଛି ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଚି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।

