ପୁରୀ: ପୁଣି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମିଳିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ । ପୂଜା ପରିସେବା ନାମକ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ । ଅନଲାଇନରେ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ବାରା ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୂଜା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଶୁଖୁଲି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନଲାଇନରେ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ:
କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ । ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥା । 'ପୂଜା ପରିସେବା' ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ । ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଭିଷେକ ପୂଜା ପାଇଁ ୭ ହଜାର ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ହେଉ ଅବା ୧୫୧ ଡଲାର ଦେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନଲାଇନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇପାରିବ ।
ସେହିପରି ତୁଳସୀ ଦାନ ପୂଜା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ୫୦୧ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୨୦୧ ଡଲାର, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ୨ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅବା ୪୫ ଡଲାର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ୪ ହଜାର ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଅବା ୭୫ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ବାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ଦାବି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ । ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅନଲାଇନ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ତେବେ କେବଳ ପୂଜା ପରିସେବା ଅନଲାଇନ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନ ଆପ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ ଓ ଠକ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଅନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ।
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ଏସପି:
ସେପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛୁ । ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହ ଘଟଣାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ କିଏ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ କାହାର ହାତ ରହିଛି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି ।"
