କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ପାଇଁ ଭୋର୍ 4 ଟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି ହେବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : September 21, 2025 at 8:55 AM IST
ପୁରୀ: ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ପାଇଁ ଭୋର୍ 4 ଟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି ହେବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଣଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କଥା ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି। ଏମାର ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସବୁ ରୂପା ଇଟାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହିତ ହୋଇଛି।
ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର୍ 4 ଟାରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛୁ। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନୀତି ବହୁଳତା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଧିକ ଭିଡ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଲାଗୁ ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଲାଗୁ ନେଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏନେଇ ଏକ ଚୁଡାନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେହି ଖୋଲାଖୋଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏମାର ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ରୂପା ଇଟା କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଏକ ସେଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସେବାୟତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ