କେବେଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅନୁମୋଦନ । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ଭକ୍ତ ।
Published : September 18, 2025 at 7:15 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ? ସେ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଯେ,ସେନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କମିଟି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ କିଭଳି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେବ ? କେତେ ଲାଇନ ରହିବ ? କେଉଁ ଲାଇନ ଦେଇ କିଏ ଯିବେ ? କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଛଡା ଯିବ ? ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ? ସେନେଇ ଏହି କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚାନା କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ନାଟ ମଣ୍ଡପ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ:
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆସିବ ତାହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଯାଏ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଘଟି ଭକ୍ତ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଫଳରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଲ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ନିରାଶରେ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇଥିବା ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ।
ଛଅ ଟିକିଆ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ:
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଛଅ ଟିକିଆ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ । ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ରାମ୍ପ ରହିବ । ଏହାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଓ ଗାରଦ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ତେବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଫଳ ହେବ ସେନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ୍ ବିଳମ୍ବ ଦର୍ଶନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାଗତ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଠେଲା ପେଲା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ହେଉନି । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତ, ତେବେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ମହିଳା,ପୁରୁଷ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇନ ହେଲେ ବେଶ୍ ଭଲ ହେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିବ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଯଦିଓ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ । କେହି ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ ।"
ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସୁରଜ୍ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ । ଏବେ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଭଲରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନୁ । ହେଲେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଦର୍ଶନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସେଠାରେ ପାନୀୟଜଳ ସହିତ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ।"
'ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର'
ବନାରସରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପ୍ରଦୀପ ଚୌରାଶିଆ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି । ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳ ଭିଡରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାତ ବାଜିଯାଉଛି । ଫଳରେ ଏକ ଅପ୍ରିତିକର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ।"
ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ହେଉ । ଏବେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବାହାରେ କେତେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ଜାଣିହେବ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ ରହୁ । ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫ୍ୟାନ ସହିତ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।"
ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସବୁ ସେବୟତ ନିଯୋଗଙ୍କ ମତାମତ ନେଉଛୁ। ଏହାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚୋନା ଚାଲିଛି । ଏହା ପରେ ଧାଢି ଦର୍ଶନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
