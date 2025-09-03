ETV Bharat / state

ନାଟମଣ୍ଡପରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ - SRIMANDIR COMMITTEE MEETING

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ । ଦୀଘା ଧାମ ନାମକରଣକୁ ବିରୋଧ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେବ ସୁଖଦ ଦର୍ଶନ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇସ୍କନକୁ ଅବଗତ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ସେହିପରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଧାମ ନାମକରଣକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ପୁରୀ ଏସପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ଏଏସଆଇର ଅଧିକାରୀ, ଓବିସିସି ଅଧିକାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏହି କମିଟି ।’

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ:

ସେହିପରି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ସେନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବ କମିଟି । ଏହାପରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । କେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିବ ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ପୁରୀ ଏସପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଆସିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ‌ । ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ତେବେ କେବେ ଠାରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମିଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କେବେ ଠାରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଏଏସଆଇର ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)


ବରିଷ୍ଠ-ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ବାର ପଟେ ରାମ୍ପ ଦେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ:

ସେହିପରି ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇସ୍କନ୍ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତିଥି ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅଦିନିଆ ପାଳନ ଯେଭଳି ନହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଦୀଘା-ଧାମ ନାମକରଣକୁ ବିରୋଧ:

ସେହିପରି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛି । ଏହି ନାମକରଣ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ସେନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ । ଏଭଳିକି ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

14 ସବ୍‌ କମିଟି ଗଠନ:

ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥର ଚକ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ବାରା ୧୪ଟି ନୂତନ ସବ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ କମିଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସେବାୟତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଏଏସଆଇ ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।‌’

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

