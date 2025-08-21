ETV Bharat / state

ରୋଜଗାର ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଠା ଦୋକାନୀ; କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟବଜାର ମଡେଲର ମାର୍କେଟ ? - PURI SHREE SETU LOWER BAZAR MARKET

ପୁରୀରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟବଜାର ମଡେଲ ମାର୍କେଟ ? ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରଂଭ ହେଲାନି ପ୍ରକଳ୍ପ । ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଉଠାଦୋକାନୀ

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରରେ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଭଳି ମାର୍କେଟ । ନବ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳ ବଜାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ମଡେଲରେ କରାଯିବ । ବଜାରରେ ମିଳିବ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ପାଇବେ ରୋଜଗାର । ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତ ଜାନୁଆରି ମାସରେ ଏହି କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୮ ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲ ହାଟ ବଜାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ପୁରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ହାଟ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନା ଏହା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ବ ଯୋଜନା ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ।


୨୦୨୩ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲେ ଉଠା ଦୋକାନୀ

୨୦୨୩ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏ ୧୨୦୦ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀସେତୁ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଏ ନେଇ ଏକ ବଜାର କରାଯିବା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି ମୁତାବକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିତି ଗଲାଣି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ନିରାପଦ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି।

puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ

ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଚି ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନେଇ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଏହି ବଜାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠିକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)

ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେବା ଭୟ ରହିଛି

ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ବଜାର ହୋଇଛି ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯଥା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାକୁ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କେହି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଃଖର କଥା ଜିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଏହି ବଜାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏହି ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ। ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ବଜାର ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଏଠାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ।‘

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)
ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

ଆଉ ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲି। ମତେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ହେଲେ ବଜାର କିଭଳି ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ବଜାରରେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ , ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବା ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ମୋ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେକାର ଅଛି। ରୋଜଗାର ନ ଥିବାରୁ ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀସେତୁ ବଜାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବୁ।‘

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ।‘
puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ'; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - MSME PARKS IN EVERY DISTRICT

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୪୫୧୫ କୋଟି ନିବେଶ, ୮୨୦୦ ନିଯୁକ୍ତି - INDUSTRIAL PROJECT APPROVED

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରରେ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଭଳି ମାର୍କେଟ । ନବ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳ ବଜାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ମଡେଲରେ କରାଯିବ । ବଜାରରେ ମିଳିବ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ପାଇବେ ରୋଜଗାର । ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତ ଜାନୁଆରି ମାସରେ ଏହି କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୮ ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲ ହାଟ ବଜାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ପୁରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ହାଟ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନା ଏହା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ବ ଯୋଜନା ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ।


୨୦୨୩ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲେ ଉଠା ଦୋକାନୀ

୨୦୨୩ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏ ୧୨୦୦ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀସେତୁ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଏ ନେଇ ଏକ ବଜାର କରାଯିବା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି ମୁତାବକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିତି ଗଲାଣି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ନିରାପଦ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି।

puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ

ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଚି ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନେଇ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଏହି ବଜାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠିକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)

ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେବା ଭୟ ରହିଛି

ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ବଜାର ହୋଇଛି ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯଥା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାକୁ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କେହି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଃଖର କଥା ଜିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଏହି ବଜାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏହି ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ। ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ବଜାର ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଏଠାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ।‘

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)
ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

ଆଉ ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲି। ମତେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ହେଲେ ବଜାର କିଭଳି ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ବଜାରରେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ , ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବା ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ମୋ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେକାର ଅଛି। ରୋଜଗାର ନ ଥିବାରୁ ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀସେତୁ ବଜାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବୁ।‘

puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ।‘
puri shree setu lower bazar market still not functioning
puri shree setu lower bazar market still not functioning (Etv Bharat)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ'; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - MSME PARKS IN EVERY DISTRICT

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୪୫୧୫ କୋଟି ନିବେଶ, ୮୨୦୦ ନିଯୁକ୍ତି - INDUSTRIAL PROJECT APPROVED

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI SHREE SETUPURI BADADANDA SHOPKEEPERSTREET VENDORBADADANDA STREET VENDORPURI SHREE SETU LOWER BAZAR MARKET

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.