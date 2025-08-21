ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରରେ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଭଳି ମାର୍କେଟ । ନବ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳ ବଜାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ମଡେଲରେ କରାଯିବ । ବଜାରରେ ମିଳିବ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ପାଇବେ ରୋଜଗାର । ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତ ଜାନୁଆରି ମାସରେ ଏହି କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୮ ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲ ହାଟ ବଜାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ପୁରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ହାଟ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନା ଏହା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ବ ଯୋଜନା ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ।
୨୦୨୩ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲେ ଉଠା ଦୋକାନୀ
୨୦୨୩ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏ ୧୨୦୦ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀସେତୁ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଏ ନେଇ ଏକ ବଜାର କରାଯିବା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି ମୁତାବକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିତି ଗଲାଣି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ନିରାପଦ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ
ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଚି ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନେଇ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଏହି ବଜାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠିକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେବା ଭୟ ରହିଛି
ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ବଜାର ହୋଇଛି ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯଥା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାକୁ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କେହି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଃଖର କଥା ଜିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ଏହି ବଜାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏହି ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ। ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ବଜାର ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଏଠାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ।‘
ଆଉ ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲି। ମତେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ହେଲେ ବଜାର କିଭଳି ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ବଜାରରେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ , ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବା ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଡ ଦାଣ୍ଡରୁ ମୋ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେକାର ଅଛି। ରୋଜଗାର ନ ଥିବାରୁ ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀସେତୁ ବଜାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବୁ।‘
