ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନସେବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର - RETIRED ENGINEER CHARITY WORK

ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ । ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ 40ରୁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଆହାର ।

Retired Engineer Charity Work
Retired Engineer Charity Work (ETV Bharat Odisha)
Published : August 29, 2025 at 7:39 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Retired Engineer Charity Work ପୁରୀ: କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବଢାଯାଇଛି ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା କେତେ କଣ ଆଇଟମ୍‌...ଘରେ ବସି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି...ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଭାବିବ ଚାଲିଛି ଭୋଜିଭାତର ଆସର । ଏ କୌଣସି ଭୋଜିଭାତ ନୁହେଁ..ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସେ....ଆଖପାଖରେ କେହି ଭୋକିଲା ନରୁହନ୍ତୁ...ସେଥିପାଇଁ ନିଇତି ଗରିବ, ଅସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 56 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ । ଦୈନିକ 40 ରୁ 50 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏପରି ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ? କେବେଠୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ? ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସେବା ପଛର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।

Puri Free Food Distribution (ETV Bharat Odisha)

ମାନବ ସେବାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର:

ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସମାଜସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ (୫୬) । ଅସହାୟ, ଅକ୍ଷମ, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ଏବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ । ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ମାସ ହେବ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଗରିବ, ଅସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା, ଖଟା ଖାଦ୍ୟ ମାଗଣାରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ (Kitchen For Helpless People) ?

ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଆଇତୋଟାରେ ଥିବା ନିଜ ବାସଗୃହରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଘରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୯ ରୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ୧୧ ଟାରେ ଶେଷ ହୁଏ । ପରେ ଦିନ ୧୧ ଟା ୩୦ରୁ ଅସହାୟ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ପ୍ରତିଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଗେ ଭିଡ:

ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶରଧାବାଲି ନିକଟରେ ଥିବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ ଘରୋଇ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅସହାୟ ଲୋକ ମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ଡାକିଆଣିଥିଲେ, ଏବେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ:

ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଘରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଷ୍ଟ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶରଧା ବାଲି ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅସହାୟ ଲୋକ ମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନ ୧୧ଟା ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି ?

ତେବେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ମଝିରେ ମଝିରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିଛି ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କିଭଳି ସବୁଦିନ ଚାଲିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା ରୋଷେଇ ହୋଇ ବଢା ଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ତେବେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବେ କେହି କାହାର ଜନ୍ମ ଦିନ, ବିବାହ କିମ୍ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ନଜିର ରହିଛି । ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତାହା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଡାଲମା (ETV Bharat Odisha)
ଦୈନିକ ୧୨୦୦ରୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ:

ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଓ ଖିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି । ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ମାସକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଥିବା ବାର୍ଷିକ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ ରହିଛି ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ଆଗକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲି । କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ନିଜେ ହାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି । ଏବେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ନିଜ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ।’

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ଏକ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଅସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟ, ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ମହିଳା, ଅକ୍ଷମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର:

ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଆଇତୋଟାର ବାସିନ୍ଦା ଶିକ୍ଷକ ଯୁଗଳ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ପତ୍ନୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ । ସେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ ପେଶାରେ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ । ସେ ୧୯୯୩ରେ ବୁର୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ୧୯୯୩ ରୁ ୧୯୯୪ ଯାଏ ବରଗଡ଼ର ଚିନି କଳରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ୧୯୯୪ରୁ ୨୦୦୮ ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ପରେ ସେହି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୧୪ ଯାଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ, ପେଶାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ETV Bharat Odisha)

ଝିଅର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା ସମାଜସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର:

2014 ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଚାକିରିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ବାହାରେ ରହିବା, ଘର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମାଜସେବା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିନଥିଲେ । ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ନିଜ ଝିଅର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସମାଜସେବାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ । ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଏବେ ସମାଜସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ ।

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଡାଲମା (ETV Bharat Odisha)
ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)


‘ଏପରି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ବିରଳ’:


ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର୍ ମଲ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ ୨୦୨୪ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ ଘରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ୪ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ୬ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୪୦ ଜଣ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି । ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ପରିମାଣର ଡାଲି, ଚାଉଳ ଆଦି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ନିଆରା ସେବା ପୁରୀ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିନୁ। ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବହୁତ୍ ବିରଳ ।’


ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କେବେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତିନି ଜିତେନ୍ଦ୍ର:

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କରୁଥିବ । ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କେବେବି ନିଜକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି । ଅତି ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ନଦାନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ସେ କିଭଳି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନୁ । ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।’

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
‘ଆମର ସାହା ଭରସା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି’

ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଆମକୁ ଭାତ, ଡାଲମା, ତରକାରୀ, ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି । ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଵାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ ଭଲ ରହିଛି । ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ । ଦିନ ୧୧ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମର ସେ ସାହା ଭରସା ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଚନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖୁସି ଅଛି ।’

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଘର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର:

ଆଉ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି । ସେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଵସାଇକି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପୁରୀ ସହରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଉଛି । ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ନିଜ ଘରେ ଆମକୁ ବସାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ।’

ପ୍ରତିଦିନ 40 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ଖାଇବା:

ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛି । ଯେଉଁ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ସେହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ତରକାରୀ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସବୁଦିନ ହାରାହାରି ୪୦ ଲୋକ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ।’

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନ୍ନ ସେବା ?

‘୨୦୨୪ ଅଁଳା ନବମୀରୁ ଏହି ଅନ୍ନ ଦାନ ସେବା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ଷା, ଝଡି, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ଭାରତ ବନ୍ଦ, ହୋଲି ଏଭଳି କିଛି ନାହିଁ । ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ହେଉଛି । ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ୨୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛି । ମୋ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ । ମୋ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମ ପରିବାର ଓ ମୋ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏହା ମିଳିତ ଯୋଜନା’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଏ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ସମାଜ ସେବାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ?

ସମାଜ ସେବାକୁ ନେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଥଇଥାନ ପରେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛି । ଆମେ ସମାଜରୁ ଅନେକ କିଛି ହାସଲ କରିଛେ । ଏଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର ଅବଦାନ ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ୍ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି । ମୋତେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥିବା ଯାଏ ଏହି ଅନ୍ନ ଦାନ ସେବା ଜାରି ରହିବ । ଏହାକୁ କିଭଳି ସବୁ ଦିନ ଭଳି ଜାରି ରହିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ।’

ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାରା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ
ଭୋକ କଥା ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା...ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର । କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ସେ । ତାଙ୍କର ଏପରି ମହତ କାମ ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଏ ପାଇ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମାଜ ସେବା ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

