ମହଣ ମହଣ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଦାରୁ ଦେବତା, ଆଜି ଅଧରପଣା - SUNA BESHA

ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 6, 2025 at 11:36 PM IST | Updated : July 7, 2025 at 7:11 AM IST 2 Min Read

ପୁରୀ: ରବିବାର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 'ସୁନା ବେଶ' ନୀତି ଦେଖିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି । ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ହେବ । ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ସେବକମାନେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ସଜାଇଥିଲେ। 'ସୁନା ବେଶ' ସନ୍ଧ୍ୟା ୪.୪୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ - ସୁନା ବେଶ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ୧୪୬୦ ମସିହାରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ଭକ୍ତମାନେ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଉପରେ ସୁନା ବେଶ ଦର୍ଶ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥ ନିକଟରେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ 'ସୁନା ବେଶ' ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ସୁନାବେଶ ରୀତିରେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ଯେପରିକି ସୁନା ମୁକୁଟ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ 'କିରୀଟି' କୁହାଯାଏ, ସୁନାରେ ତିଆରି ହାତ ଏବଂ ପାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ସୁନା ଚକ୍ର ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଏକ ରୂପା ଶଙ୍ଖ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ଏକ ସୁନା ଲଙ୍ଗଳ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ସୁନା ଗଦା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି।

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ସୁନାବେଶ, ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦାବଳୀରେ 'ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ୧୪୬୦ ମସିହାରୁ ଏହି ସୁନାବେଶ ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଡ଼ି ବୋଝେଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ASI ମରାମତି କରୁଥିବାରୁ, ପବିତ୍ର ଭଣ୍ଡାରର ବାହାର କୋଠରୀରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ରଖାଯାଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ, 'ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ' ସେବକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ସଜ୍ଜିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏବଂ ଦଇତାପତି ସେବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ମନ୍ଦିର ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏପରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେହି ଚାରିଟି ପର୍ବ ହେଉଛି ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ଏହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର 800 ଯବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 205 ପ୍ଲାଟୁନ (1 ପ୍ଲାଟୁନରେ 30 ଜଣ) ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟେଲିଗାଁର ବାବାଜୀ ବେହେରା (53) ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ଆଜି ଅଧରପଣା: ଆଜି ସେହି ଦିନ । ତୃପ୍ତ ହେବେ ଅଶରୀରୀ । ପାଇବେ ଅଧର ପଣା । ରଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି । ରାତି 8ଟାରେ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ରଥରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ବଦେବତା, ଅଶରୀର, ଚଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଏହି ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV BHARAT ODISHA) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ; ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଡିଜିପି

