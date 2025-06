ETV Bharat / state

Rath Yatra 2025: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ବଡ଼ଠାକୁର, ଭକ୍ତି-ଭକ୍ତ-ଭଗବାନ ଏକାକାର

PURI RATH YATRA 2025 ( ETV Bharat Odisha )

Published : June 27, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 7:24 AM IST

PURI RATH YATRA 2025 ପୁରୀ: ଆଜି ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା । ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ରଥ ପଥ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ରଥ ଉପରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ ରେ ଝଲସୁଛି। ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ ହେଲାଣି ପବିତ୍ର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ । ରଥ ଟଣା ବେଳକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବଡଦାଣ୍ଡ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ,ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନି ରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଛି । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵରୂପ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। LORD JAGANNATH CHARIOT FESTIVAL (ETV Bharat Odisha) ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମଇଲମ,ତଡ଼ପ ଲାଗି, ରୋଷ ହୋମ, ଅବକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ (ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ) ନୀତି । ସକାଳ ୯ଟା ରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଙ୍କ ପହଣ୍ଡି। ଦିନ ୧୨ ଟା ୩୦ ରେ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ୩୦ ରୁ ୩ ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଛେରାପହଁରା, ଚାରମାଳ ଫିଟା, ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥୀ ଲାଗିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ର ରଥ ଟଣା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। RATH YATRA 2025 (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ । ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନିକଟ ରେ ଲଗାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ରେ 10 ଲକ୍ ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବେଶ୍ ଚାଲେଞ୍ଜ ହେବ ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ର ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚଳନା ହେଉଚି । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟୋଲରୁମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଥିବା ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ସ୍ଥିତି ରହିଚି ତାହାକୁ ଠାବ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ଦଳା ଚକଟା ସ୍ଥିତି ଉପୂଜିବ ନାହିଁ RATH YATRA SECURITY ARRANGEMENTS (ETV Bharat Odisha) ରଥଯାତ୍ର କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅୟୋଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୮ ଟି ଭାଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର, ରଥ ର ଭିତର କର୍ଡ଼ନ ଓ ବାହାର କର୍ଡନ,ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ, ସମୁଦ୍ର ପଥ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ସହିତ ପୁରୀ ସହର ରେ 275 ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୨୦୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ ତି। ବିଏସଏଫ୍, ଆରଏଏଫ୍, ସିଆର ପି ଏଫ୍ ର ଆଠ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମେରାଇନ ପୋଲିସ, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ନେଭି ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗ ରୁ ଡ୍ରୋନ ରେ ନଜର ରଖାଯାଇଚି। ଟ୍ରାଫିକ, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। PURI RATH YATRA 2025 (ETV Bharat Odisha) ରଥ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୧ ଆଇ ପି ଏସ, ୧୨ ଶହ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା: ମଣିମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ - PURI RATH YATRA 2025 LIVE UPDATES ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରଦିନଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ - RATNA BHANDAR REPAIR WORK ରଥରେ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା PURI RATH YATRA 2025 (ETV Bharat Odisha) ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସହର ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬୯ ଟି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ୬୪ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ୩୭୮ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିୟୁ, ୨୬୫ ଏମର୍ଜନ୍ସି ବେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଡାଇରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ପାଣି ବୋତଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିଵା ସହ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ ଟ୍ୟାପ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ ରେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଜ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ଇଟିଭି ଭାରତ

