ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପୁରୀ ଲିଙ୍କ, ୟୁ୍ଟ୍ୟୁବର ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସହର ଛାଡି ନଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - YOUTUBER UNDER PURI POLICE SCAN

POLICE INTERROGATED ODIA YOUTUBER ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 19, 2025 at 9:36 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 9:41 PM IST 3 Min Read

ପୁରୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରା ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଘଟଣାରେ ପୁରୀର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେନାପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତେବେ ତଦନ୍ତ ନସରିବା ଯାଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପୁରୀ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପୋଲିସ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେନାପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜେରା: ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ କେବେଠୁ ସଂପର୍କ, ପୁରୀରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳିର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପଛରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ହାତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି । ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି: ସେପଟେ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁରୀର କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଏନଆଇଏ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଏହା ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦେଶ ବାହାରରୁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏହା ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତ କଲେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନଆଇଏ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଆସିବାର କିଛି ସୂଚନା ପୁରୀ ଏସପି ଦେଇନାହାନ୍ତି।



