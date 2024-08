ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପଶିଆସିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ! ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି; ଉପକୂଳରେ ହାଇଆଲର୍ଟ - Bangladeshi May Be Enter To Puri

By ETV Bharat Odisha Team Published : Aug 7, 2024, 6:21 PM IST

Bangladeshi May Be Enter To Puri On Sea Way ( ETV Bharat Odisha )

ପୁରୀ: ହିଂସା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବାଂଲାଦେଶ । ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାରର ପତନ ପରେ ଜଳୁଛି ଶାରା ଦେଶ । ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସହ ପୋଡାଜଳା ଜାରି ରହିଛି । ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କିଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଭାରତକୁ ଆସି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ଟି ମେରାଇନ୍‌ ଥାନା ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । Bangladeshi May Be Enter To Puri On Sea Way (ETV Bharat Odisha) ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର: