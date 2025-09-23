ପୋଥିଚିତ୍ରର ଯାଦୁଗର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ, ମିଳିନି କଳାକୁ ସମ୍ମାନ
ପୋଥିଚିତ୍ର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ । 50 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶବିଦେଶର କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ରାଜ୍ୟ କି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Palm Leaf Maestro of Puri Maga Nayak ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଚିତ୍ରକଳା ପୋଥି ଚିତ୍ର । ତାଳପତ୍ରରେ ଖୋଦିତ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ । ଏହି ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 79 ବର୍ଷୀୟ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ । ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ମାଗା । ଧିରେ ଧିରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଧୂରିଣ ହେବା ପରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ । ହେଲେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଥିଚିତ୍ରରେ ସାଧନା କରୁଥିବା ଗୁରୁ ଆଜି ଯେପରି ଅବହେଳିତ...ନାଁ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର, ନା ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ପୋଥି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପର ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ:
ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ରହିଛି ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମ । ଚନ୍ଦନପୁର ବଜାର ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ଏହି ଗାଁଟି ପଡେ । ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାକୁ ନେଇ ନାୟକପାଟଣାର ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ୧୧୦ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛନ୍ତି । ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଦେଇ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଥିଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର । ତାଳପତ୍ରରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସୁନ୍ଦର୍ ସୁନ୍ଦର ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା କଣ (Palm Leaf Art) ?
ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ସବୁ କରାଯାଏ । ତାହାକୁ ପୋଥି ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।
ଅଭିଭୂତ କରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା:
ଗାଁର ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥିଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡନ୍ତି । ଏହି ପୋଥିଚିତ୍ର ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୃତି ତଥା ପୋଥିଚିତ୍ର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବା ସହ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀର ନାୟକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ । ଏହି ଗାଁରୁ ହିଁ ଏହି ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ସୃଷ୍ଟି ।
ପୋଥି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ:
ପୁରୀ ନାୟକ ପାଟଣାର ବାସିନ୍ଦା ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମାଗା ନାୟକ । ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି । ତେବେ ଗୁରୁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗା ନାୟକ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ କାରିଗରଙ୍କୁ ପୋଥି ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ମାଗାଙ୍କ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଥିଚିତ୍ର ପାଇଁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାୟକ ଗତ ୨୦୧୯ରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ମାଗାଙ୍କ ଭୂମିକା:
ପୂର୍ବରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ର କଳା ଏତେଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲା । ଅନେକ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଜାଣି ନଥିଲେ । ହେଲେ ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମର ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗର ବା ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ପୋଥି ଚିତ୍ର କଳାକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାର ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପୋଥିଚିତ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ କାରିଗର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶବିଦେଶରୁ ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରର ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ।
ମାଗାଙ୍କଠୁ ବିଦେଶୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା:
ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ, ହଲାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାଗାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଥିବା ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଆଯାଇ ଅନେକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଦେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମାଗା ନାୟକ ଯାଇ ନିଜ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ।
କିଭଳି ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ?
- ପ୍ରଥମେ ତାଳଗଛରୁ ପତ୍ର ଅଣାଯାଇ ସାଇଜ କରି କଟାଯାଏ ।
- ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ।
- ପତ୍ର ଶୁଖିଯିବା ପରେ ନିମ ହଳଦୀ ସିଝା ପାଣିରେ ପତ୍ରକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବୁଡାଇ ରଖାଯାଏ ।
- ପରେ ପୁଣି ତାଳପତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ।
- ଚିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସିଲେଇ କରାଯାଇ ବଡ ଆକାର ଦିଆଯାଏ ।
- ଏହାପରେ ତାଳ ପତ୍ର ଉପରେ ପେନସିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ।
- ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ଲେଖନୀରେ ଖୋଦେଇ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ।
- ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, ସଫେଦା, ଖଣ୍ଡନୀଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ।
- ଯାହାକି ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ ।
- ଏହାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ଚିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇ ନଥାଏ ।
ଗୁରୁ ଅବହେଳିତ:
ମାଗାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅନେକ କାରିଗର ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁଃଭାଗ୍ୟର କଥା ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ତଥା ସାରା ଜୀବନକୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସରକାର ଯେପରି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି । ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କାରିଗର (Odisha Heritage Artisan)ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଆଜି ଯାଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ।
ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ବିମୁଖ କି ଯୁବପିଢି ?
ତେବେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୁରୁ ମାଗା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ । ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ୍ ଅର୍ଥ ମିଳୁ ନ ଥିବାରୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାରୁ ଯୁବ ପିଢ଼ି ମୁହିଁ ଫେରାଇ ନେଲେଣି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଲୋପ ପାଇଯିବ । ଏଣୁ ସରକାର ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ର କଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ?
ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘ପୋଥିରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ହୁଏ । ପ୍ରଥମେ ତାଳପତ୍ରରେ ସ୍କେଚରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଥାଉ । ପରେ ଏକ ଲେଖନୀରେ ଖୋଦେଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର କରିଥାଉ । ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁ ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ । ଚିତ୍ରକଳା ଆକାରକୁ ନେଇ ଏହା ତିଆରି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏକ ମାସରୁ ଛ’ ମାସ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କାରିଗର ମାନେ ଆସି ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ରହି ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ବହୁତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।’
ପୁରସ୍କାର ନପାଇଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିନି...
‘ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ପିଲା ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମତେ ଏହା ବହୁତ୍ ଖୁସି ଦିଏ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିନାହିଁ । ମୋ ଛାତ୍ର ମାନେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବା ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ମତେ । ଜୀବନକୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି । ମୁଁ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ନାହିଁ । ତେବେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏହି ପୁରାତନ ଚିତ୍ରକଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ସହ ଏହାକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା କାରିଗର ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ’ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା ।
ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ତଥା ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘୨୦୧୯ ମସିହା ପାଇଁ ମତେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ମୋର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି । ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଶିଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନି । ଏନେଇ ମୁଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିନାହାନ୍ତି । ପୋଥି ଚିତ୍ର ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି । ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ ।’
‘ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳିନି ସମ୍ମାନ’:
ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କଛାତ୍ର ଶରତ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ତାଙ୍କ ପିଲା ଦିନରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖି ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ କିଛି ମିଳିନି । କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର କି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନି । ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚି ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଏକ ଅବଶୋଷ ରହିଛି । ଯେତିକି ପିଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେଣି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ୍ । ଛାତ୍ର ମାନେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି । ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ରହୁଛି ।’
ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ପୁଅ ତଥା ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଥି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା । ଯେତେବେଳେ କଲମ, କାଗଜ ନ ଥିଲା ତାଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଥିରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା । ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଦି ପୋଥିରେ ଲେଖାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିଅମରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ । ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ବଦଳି ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ଆସିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନାୟକ ପାଟଣା ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ପୋଥି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଭଳି ଗାଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ।’
ସହଯୋଗ ରହିଲେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳନ୍ତା:
‘ମୋ ପିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ୨୦୨୧ରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । କାରିଗର ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ।’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ପୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ।
ଅବହେଳିତ ପୋଥିଚିତ୍ରର ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା:
ତେବେ ପୋଥିଚିତ୍ର ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ପୋଥି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲୋକ ମାନେ ଅଧିକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମ ନାୟକ ପାଟଣାକୁ ବହୁତ୍ କମ୍ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି । ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ନିକଟରେ ନାୟକ ପାଟଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ କେହି ବେଶୀ ଅବଗତ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ।
ନାୟକପାଟଣାରେ ହୋଇନି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ:
ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗାଁ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଗାଁକୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟକର । ଗାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଐତିହ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ଚନ୍ଦନପୁର ବଜାରରେ ନାୟକପାଟଣା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଲେଖାଥିବା ଏକ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
‘ମାଗାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ’
ତେବେ ମାଗାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମାଗା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଷ୍ଣୁପଦ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଇଟିଭି ଭାରତଠୁ ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ କିଭଳି ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ । ମୁଁ ନିଜେ ନାୟକପାଟଣା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି । ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।’
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ?
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ଯିଏ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନିଜେ ସେହି ଚିତ୍ରକଳା କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଏ । ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ । ତେବେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼(ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ) ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଷ୍ଣୁପଦ ମାରାଣ୍ଡି ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁକୁ ଐତିହ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ହେଲେ ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନାଁ କରିଥିବା ନାୟକପାଟଣା ଯେପରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଏହି ଗାଁ ଓ ଗାଁକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିଥିବା ଗୁରୁ ମାଗାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
