ପୋଥିଚିତ୍ରର ଯାଦୁଗର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ, ମିଳିନି କଳାକୁ ସମ୍ମାନ

ପୋଥିଚିତ୍ର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ । 50 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶବିଦେଶର କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ରାଜ୍ୟ କି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ।

Puri Pothi Chitra Guru Maga Nayak
Palm Leaf Maestro of Puri Maga Nayak (ETV Bharat Odisha)
Palm Leaf Maestro of Puri Maga Nayak ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଚିତ୍ରକଳା ପୋଥି ଚିତ୍ର । ତାଳପତ୍ରରେ ଖୋଦିତ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ । ଏହି ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 79 ବର୍ଷୀୟ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ । ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ମାଗା । ଧିରେ ଧିରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଧୂରିଣ ହେବା ପରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ । ହେଲେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଥିଚିତ୍ରରେ ସାଧନା କରୁଥିବା ଗୁରୁ ଆଜି ଯେପରି ଅବହେଳିତ...ନାଁ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର, ନା ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

ସୁନ୍ଦର ଗଜାନନଙ୍କ ପୋଥି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପୋଥି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପର ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ:

ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ରହିଛି ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମ । ଚନ୍ଦନପୁର ବଜାର ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ଏହି ଗାଁଟି ପଡେ । ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାକୁ ନେଇ ନାୟକପାଟଣାର ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ୧୧୦ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛନ୍ତି । ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଦେଇ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଥିଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର । ତାଳପତ୍ରରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସୁନ୍ଦର୍ ସୁନ୍ଦର ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।

ତାଳପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା କଣ (Palm Leaf Art) ?

ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ସବୁ କରାଯାଏ । ତାହାକୁ ପୋଥି ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।

ପୋଥି ଚିତ୍ରରେ, ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିଭୂତ କରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା:

ଗାଁର ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥିଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡନ୍ତି । ଏହି ପୋଥିଚିତ୍ର ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୃତି ତଥା ପୋଥିଚିତ୍ର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବା ସହ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀର ନାୟକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ । ଏହି ଗାଁରୁ ହିଁ ଏହି ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ସୃଷ୍ଟି ।

ଗୁରୁ ମାଗା ନିଜେ ପୋଥି ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


ପୋଥି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ:


ପୁରୀ ନାୟକ ପାଟଣାର ବାସିନ୍ଦା ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମାଗା ନାୟକ । ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି । ତେବେ ଗୁରୁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗା ନାୟକ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ କାରିଗରଙ୍କୁ ପୋଥି ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ମାଗାଙ୍କ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଥିଚିତ୍ର ପାଇଁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାୟକ ଗତ ୨୦୧୯ରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

କିଛି ବିଦେଶୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ମାଗା, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୋଥି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ମାଗାଙ୍କ ଭୂମିକା:
ପୂର୍ବରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ର କଳା ଏତେଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲା । ଅନେକ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଜାଣି ନଥିଲେ । ହେଲେ ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମର ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗର ବା ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ପୋଥି ଚିତ୍ର କଳାକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାର ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପୋଥିଚିତ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ କାରିଗର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶବିଦେଶରୁ ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରର ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଦେଶବିଦେଶରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ (ETV Bharat Odisha)

ମାଗାଙ୍କଠୁ ବିଦେଶୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା:

ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ, ହଲାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାଗାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଥିବା ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଆଯାଇ ଅନେକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଦେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମାଗା ନାୟକ ଯାଇ ନିଜ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ।

ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ପୋଥି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କିଭଳି ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ?

  • ପ୍ରଥମେ ତାଳଗଛରୁ ପତ୍ର ଅଣାଯାଇ ସାଇଜ କରି କଟାଯାଏ ।
  • ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ।
  • ପତ୍ର ଶୁଖିଯିବା ପରେ ନିମ ହଳଦୀ ସିଝା ପାଣିରେ ପତ୍ରକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବୁଡାଇ ରଖାଯାଏ ।
  • ପରେ ପୁଣି ତାଳପତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ।
  • ଚିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସିଲେଇ କରାଯାଇ ବଡ ଆକାର ଦିଆଯାଏ ।
  • ଏହାପରେ ତାଳ ପତ୍ର ଉପରେ ପେନସିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ।
  • ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ଲେଖନୀରେ ଖୋଦେଇ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ।
  • ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, ସଫେଦା, ଖଣ୍ଡନୀଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ।
  • ଯାହାକି ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ ।
  • ଏହାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ଚିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇ ନଥାଏ ।
ପୋଥି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାଗା ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁରୁ ଅବହେଳିତ:

ମାଗାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅନେକ କାରିଗର ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁଃଭାଗ୍ୟର କଥା ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ତଥା ସାରା ଜୀବନକୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସରକାର ଯେପରି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି । ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କାରିଗର (Odisha Heritage Artisan)ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଆଜି ଯାଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ।

ତାଳପତ୍ରରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇ ପୋଥି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ବିମୁଖ କି ଯୁବପିଢି ?

ତେବେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୁରୁ ମାଗା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ । ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ୍ ଅର୍ଥ ମିଳୁ ନ ଥିବାରୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାରୁ ଯୁବ ପିଢ଼ି ମୁହିଁ ଫେରାଇ ନେଲେଣି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଲୋପ ପାଇଯିବ । ଏଣୁ ସରକାର ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ର କଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।

ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ?

ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘ପୋଥିରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ହୁଏ । ପ୍ରଥମେ ତାଳପତ୍ରରେ ସ୍କେଚରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଥାଉ । ପରେ ଏକ ଲେଖନୀରେ ଖୋଦେଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର କରିଥାଉ । ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁ ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ । ଚିତ୍ରକଳା ଆକାରକୁ ନେଇ ଏହା ତିଆରି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏକ ମାସରୁ ଛ’ ମାସ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କାରିଗର ମାନେ ଆସି ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ରହି ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ବହୁତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।’

ଗୁରୁ ମାଗା, ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ, ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରସ୍କାର ନପାଇଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିନି...

‘ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ପିଲା ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମତେ ଏହା ବହୁତ୍ ଖୁସି ଦିଏ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିନାହିଁ । ମୋ ଛାତ୍ର ମାନେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବା ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ମତେ । ଜୀବନକୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି । ମୁଁ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ନାହିଁ । ତେବେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏହି ପୁରାତନ ଚିତ୍ରକଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ସହ ଏହାକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା କାରିଗର ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ’ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା

ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାୟକ ଗତ ୨୦୧୯ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାୟକ ଗତ ୨୦୧୯ରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ମାଗାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର:

ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ତଥା ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବପ୍ନ ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘୨୦୧୯ ମସିହା ପାଇଁ ମତେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ମୋର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି । ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଶିଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନି । ଏନେଇ ମୁଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିନାହାନ୍ତି । ପୋଥି ଚିତ୍ର ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି । ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ ।’

ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଗା ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

‘ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳିନି ସମ୍ମାନ’:


ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କଛାତ୍ର ଶରତ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ତାଙ୍କ ପିଲା ଦିନରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖି ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ କିଛି ମିଳିନି । କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର କି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନି । ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚି ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଏକ ଅବଶୋଷ ରହିଛି । ଯେତିକି ପିଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେଣି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ୍ । ଛାତ୍ର ମାନେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି । ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ରହୁଛି ।’

ଏଠାରେ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା (ETV Bharat Odisha)
ନାୟକପାଟଣାରେ କେତେ ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ?

ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ପୁଅ ତଥା ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଥି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା । ଯେତେବେଳେ କଲମ, କାଗଜ ନ ଥିଲା ତାଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଥିରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା । ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଦି ପୋଥିରେ ଲେଖାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିଅମରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ । ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ବଦଳି ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ଆସିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନାୟକ ପାଟଣା ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ପୋଥି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଭଳି ଗାଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ।’

ସହଯୋଗ ରହିଲେ GI ଟ୍ୟାଗ୍‌ ମିଳନ୍ତା:

‘ମୋ ପିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ୨୦୨୧ରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । କାରିଗର ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ।’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ପୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ।

କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ ନାୟକପାଟଣା (ETV Bharat Odisha)

ଅବହେଳିତ ପୋଥିଚିତ୍ରର ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା:

ତେବେ ପୋଥିଚିତ୍ର ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ପୋଥି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲୋକ ମାନେ ଅଧିକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମ ନାୟକ ପାଟଣାକୁ ବହୁତ୍ କମ୍ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି । ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ନିକଟରେ ନାୟକ ପାଟଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ କେହି ବେଶୀ ଅବଗତ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ।

ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ (ETV Bharat Odisha)

ନାୟକପାଟଣାରେ ହୋଇନି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ:

ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗାଁ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଗାଁକୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟକର । ଗାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳାର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଐତିହ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ଚନ୍ଦନପୁର ବଜାରରେ ନାୟକପାଟଣା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଲେଖାଥିବା ଏକ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

ପୋଥି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

‘ମାଗାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ’

ତେବେ ମାଗାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମାଗା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଷ୍ଣୁପଦ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଇଟିଭି ଭାରତଠୁ ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାଗା ନାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ କିଭଳି ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ । ମୁଁ ନିଜେ ନାୟକପାଟଣା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି । ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।’

ପୋଥି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ?

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ଯିଏ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନିଜେ ସେହି ଚିତ୍ରକଳା କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଏ । ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ । ତେବେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼(ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ) ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଷ୍ଣୁପଦ ମାରାଣ୍ଡି ।

ପୋଥି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କିଛି ମହିଳା ପୋଥି ଚିତ୍ର ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ (ETV Bharat Odisha)

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁକୁ ଐତିହ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ହେଲେ ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନାଁ କରିଥିବା ନାୟକପାଟଣା ଯେପରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଏହି ଗାଁ ଓ ଗାଁକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିଥିବା ଗୁରୁ ମାଗାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

