ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଶାଣୀ ଯାତ୍ରା; ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିଶାଳ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୋଷାଣୀ ପ୍ରିତିମା ସହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିରାଟକାୟ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

PURI NAGA MURTI PUJA
PURI NAGA MURTI PUJA (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read
ପୁରୀ: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଗୋଶାଣୀ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ଗୋଷାଣୀ ପ୍ରିତିମା ସହ ବିରାଟକାୟ (୨୦ ଫୁଟ)ର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ନାଗା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବେଶ ଜାକଜକମରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡିକୁ ବାଘଛାଲ, ବନ୍ଧୁକ, ଢ଼ାଲ, ଓରମାଳ, ହାଣ୍ତିଆ ସମେତ ୧୬ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

PURI NAGA MURTI PUJA (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଶାଣୀ ଯାତ୍ରା:

କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଶାସନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖି ସେବାୟତମାନେ ନିଜକୁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଜାଗା ଆଖଡା ଘରେ ସେବାୟତ ଯୁବକମାନେ କୁସ୍ତି, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ । ତେବେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶହଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତଥା ଗୋଶାଣୀ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଶାଳ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି।

PURI NAGA MURTI PUJA
PURI NAGA MURTI PUJA (ETV Bharat Odisha)

ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପରମ୍ପରା:

ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପୁରୀ ସହରର ପୁରାତନ ସାତ ସାହି ବାଲିସାହି, ହରଚଣ୍ତୀ, ମାର୍କଣ୍ତେଶ୍ୱର, ଦୋଳମଣ୍ତପ, ହେରାଗୋହିରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଏବଂ ବଳଗଣ୍ତି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ନାଗାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭୋଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଭସାଣ ଦିନ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଦେବ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ । ନାଗାମୂର୍ତ୍ତିରେ ୧୬ ପ୍ରକାର ହତିଆର ତଥା ତାଟି, ଏରାପକ୍ଷୀ, ହାଣ୍ଡିଆ, ଛୁରୀ, ବାଘଛାଲ, ଢାଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଷାଣୀ ପୂଜା ସହ ନାଗା ମୁର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।

PURI NAGA MURTI PUJA
PURI NAGA MURTI PUJA (ETV Bharat Odisha)
କାହିଁକି ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗାକୁ ନଆଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଞ୍ଜମୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ସ୍ୱାତିକ ଶାକାହାରୀ ଫଳ ଭୋଜନ କରି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି । ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ଵ ବୋଲି ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସକ ତଥା ବିଧର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଲଢେଇ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ସମାଜ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ତଥା ତାଙ୍କ ବିରତ୍ଵ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ନାଗାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ ।"

PURI NAGA MURTI PUJA
PURI NAGA MURTI PUJA (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ଷୋଡଶ ପୂଜା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିମଳା ଦର୍ଶନ ମନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭ୍ରମ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି


ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା:
ବାଲିସାହି ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ନାଗା ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହୁଏ, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ । ସବୁଆଡ଼େ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ତଥା ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ନିଆରା । ଏଠାରେ ଦେବୀ ତଥା ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସନା ସହିତ ବିରତ୍ବର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ । ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ବାଲି ସାହିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ପୁରୀ ସହର ପ୍ରଥମ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ୭ ସାହିର ଯୁବକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାହିରେ ବିଶାଳ ନାଗାସ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଭଳି ନାଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏକାଦଶୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

