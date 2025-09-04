ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେତେ ରହିଛି ଭୂ-ସମ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି କି ? - LAW MINISTER ON SRI MANDIR RULES

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୫୮ ହଜାର ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ।

ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୫୮ ହଜାର ଏକର ଭୂସମ୍ପତିର ଆକଳନ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୫୮ ହଜାର ଏକର ଭୂସମ୍ପତିର ଆକଳନ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 7:32 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 8:12 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ସମସ୍ୟା, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚଢିବା ସମସ୍ୟା, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କ୍ୟାମେରା ନେବା ଆଦି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୫୮ ହଜାର ଏକର ଭୂସମ୍ପତିର ଆକଳନ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂ-ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୫୮ ହଜାର ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ରୁ ୩୭ ହଜାର ଏକରର କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛୁ । ବାକି ଜମି ଗୁଡ଼ିକର କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସରକାର ବହୁତ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିଛି ତାହାର ଠିକ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୀ ସହର ଠୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜାଳେଣି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ:
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜାଳେଣିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ସେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।"

ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅମାନିଆ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଳାବାଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ସରକାର କଠୋରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମ କାନକୁ ଆସିଛି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବାବଦରେ ଅବଗତ ରହିଛି । ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦିଆଯିବ । ଚୋରାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ କଠୋରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି । ସେବା ଏବଂ ପୂଜାରେ ବେନିୟମ କଲେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏସବୁରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନର ଦରକାର ପଡିଲେ କରାଯିବ । ସେବାୟତମାନେ ସେବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ନା କରିବେ । ଆକ୍ଟ ଏବଂ ରୁଲରେ ଯାହା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

