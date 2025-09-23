ETV Bharat / state

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ଦେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ପାରିବେ ଭକ୍ତ ।

RATNA ALANKARA SHIFTING
RATNA ALANKARA SHIFTING (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର।ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଉଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ଏସପି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ପ୍ରଧିକୃତ୍ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ରହିବ ।

RATNA ALANKARA SHIFTING (ETV Bharat Odisha)

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ଆଜି ସକାଳ ୯ ଟା ୩୦ ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୭ଟା ୧୭ରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୧୭ ମଧ୍ୟରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ‌ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ବା ଖଟଶେଜ ଓ ଚାଙ୍ଗଡା ଘରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ।

RATNA ALANKARA SHIFTING
RATNA ALANKARA SHIFTING (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ:

ଏନେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହୋଇଥିଲା ।ଏଣୁ ଆଜି ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"

RATNA ALANKARA SHIFTING
RATNA ALANKARA SHIFTING (ETV Bharat Odisha)

ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ୧୧ ଜଣିଆ କମିଟି:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରାଧିକୃତ ୧୧ ଜଣିଆ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଏଏସଆଇ ଅଧିକାରୀ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଦେଉଳ କରଣ, ତଢଉ କରଣ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ ଅତରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି।

RATNA ALANKARA SHIFTING
RATNA ALANKARA SHIFTING (ETV Bharat Odisha)

ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, କିପରି ପାଇବେ ମହାପ୍ରସାଦ?

ତେବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ପାରିବେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତଥା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ, ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ଜଗମୋହନରେ ପାଳିଥିବା ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଧିକୃତ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

RATNA ALANKARA SHIFTING
RATNA ALANKARA SHIFTING (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସକାଳ ୮ଟାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହେରଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସହ ପ୍ରତିହାରୀ, ଜେଟିପିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ମୁତୟନ ରହଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚାରୋଟି Striking ଫୋର୍ସ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ? ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଭକ୍ତ

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କିଭଳି କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI JAGANNATH TEMPLERATNA BHANDARJAGANNATH TEMPLE JEWELSRATNA ALANKARA SHIFTINGRATNA BHANDAR JEWELS RELOCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.