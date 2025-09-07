ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାରେ ଜାଳେଣି କାଠ ନିଅଣ୍ଟ; ଦିନକୁ ଦରକାର 120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ମିଳୁଛି 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ 40000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ରନ୍ଧା ହୁଏ ।

Puri Jagannath Temple firewood crisis
Puri Jagannath Temple firewood crisis (ETV Bharat Odisha)
Published : September 7, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 8:12 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ଘୋର ଅଭାବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ । ଏନେଇ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ।

Puri Jagannath Temple firewood crisis (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ଘୋର ଅଭାବ:

ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ । ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତଥା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଅଧିକ ମହାପ୍ରସାଦର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଣୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସଙ୍କଟ ରହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବନି । ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ । ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘର ପାଇଁ ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକତା ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘର ପାଇଁ ଦୈନିକ ୧୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ୧୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜାଳେଣି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଙ୍ଖେ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ବାହାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ କାଠ କିଣୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାଠର ଅଭାବ ରହୁଛି । ତେବେ ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା କାଠ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ।

'କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ'

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରାଦୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରେ । କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏଣୁ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ଓ ବରାଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ତେବେ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଜାଳେଣି କାଠ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଦୈନିକ ୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଉଛି ବନ ବିଭାଗ । ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାଠ ଗୋଲାରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ କାଠ ଅଭାବ ହେତୁ ବରାଦ ମୁତାବକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।

Puri Jagannath Temple firewood crisis
Puri Jagannath Temple firewood crisis (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ:

ଏନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାଠ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏଣୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ରୁ ୪୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଏହାର ଦୁଇ ଗୁଣା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ । ତେବେ ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏପରି କହିଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ଆମକୁ ୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଉଛି । ହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ବିଶେଷ ଦିନରେ ୧୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି । ଆଗକୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି । ବହୁତ୍ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ । ମହାପ୍ରସାଦର ବହୁତ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହବିଶ୍ୟାଳି ଯୋଜନା ରେ ହବିଶ୍ୟାଳି ଆସିବେ । ଏଣୁ ବହୁତ୍ ମହାପ୍ରସାଦର ଚାହିଦା ରହିବ । ଯଦି ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ ନ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ । ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁ କାଠ ଗୋଲାରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ କାଠ ଅଭାବ ରହୁଛି । ତେବେ ଆମେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରେ, ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବନ୍ଦ କରିବୁ ।"

Puri temple administration firewood issue
Puri temple administration firewood issue (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ :

ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହିମାଂଶୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି । ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିବ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ହଟହଟା ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।"

ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜାଳେଣି କାଠ ଅଭାବକୁ ନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିନି। ପ୍ରଥମେ ନୀତି ସବ କମିଟିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚୋନା କରିବୁ । କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତାହା ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"

Puri Jagannath Temple firewood crisis
Puri Jagannath Temple firewood crisis (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ:

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଡିଏଫଓଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନ ଓଏଫଡିସି କାଠ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି । ତେବେ କାଠ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବନ ବିଭାଗ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବରାଦୀ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ସମସ୍ୟା ଥିବା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଦାବି କରିଆସୁଛି । ବରାଦି ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ କିଣି ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଦୈନିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଳେଣି କାଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଥାଏ । ତେବେ ବରାଦି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ । କାଠ ସମସ୍ୟା ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ରୁହେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ।"

Last Updated : September 7, 2025 at 8:12 PM IST

