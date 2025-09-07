ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାରେ ଜାଳେଣି କାଠ ନିଅଣ୍ଟ; ଦିନକୁ ଦରକାର 120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ମିଳୁଛି 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ 40000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ରନ୍ଧା ହୁଏ ।
September 7, 2025
Updated : September 7, 2025 at 8:12 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ଘୋର ଅଭାବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ । ଏନେଇ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ।
ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ଘୋର ଅଭାବ:
ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ । ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତଥା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଅଧିକ ମହାପ୍ରସାଦର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଣୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସଙ୍କଟ ରହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବନି । ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ । ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘର ପାଇଁ ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକତା ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘର ପାଇଁ ଦୈନିକ ୧୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ୧୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜାଳେଣି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଙ୍ଖେ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ବାହାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ କାଠ କିଣୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାଠର ଅଭାବ ରହୁଛି । ତେବେ ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା କାଠ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ।
'କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ'
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରାଦୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରେ । କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏଣୁ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ଓ ବରାଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ତେବେ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଜାଳେଣି କାଠ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଦୈନିକ ୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଉଛି ବନ ବିଭାଗ । ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାଠ ଗୋଲାରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ କାଠ ଅଭାବ ହେତୁ ବରାଦ ମୁତାବକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ:
ଏନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାଠ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏଣୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ରୁ ୪୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଏହାର ଦୁଇ ଗୁଣା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ । ତେବେ ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏପରି କହିଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ଆମକୁ ୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଯୋଗାଉଛି । ହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ବିଶେଷ ଦିନରେ ୧୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି । ଆଗକୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି । ବହୁତ୍ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ । ମହାପ୍ରସାଦର ବହୁତ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହବିଶ୍ୟାଳି ଯୋଜନା ରେ ହବିଶ୍ୟାଳି ଆସିବେ । ଏଣୁ ବହୁତ୍ ମହାପ୍ରସାଦର ଚାହିଦା ରହିବ । ଯଦି ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ ନ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ । ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁ କାଠ ଗୋଲାରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ କାଠ ଅଭାବ ରହୁଛି । ତେବେ ଆମେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରେ, ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବନ୍ଦ କରିବୁ ।"
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ :
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହିମାଂଶୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି । ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ । ଏଣୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିବ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଳେଣି କାଠ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ହଟହଟା ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।"
ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜାଳେଣି କାଠ ଅଭାବକୁ ନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିନି। ପ୍ରଥମେ ନୀତି ସବ କମିଟିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚୋନା କରିବୁ । କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତାହା ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ:
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଡିଏଫଓଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନ ଓଏଫଡିସି କାଠ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି । ତେବେ କାଠ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବନ ବିଭାଗ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବରାଦୀ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠର ସମସ୍ୟା ଥିବା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଦାବି କରିଆସୁଛି । ବରାଦି ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ କିଣି ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଦୈନିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଳେଣି କାଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଥାଏ । ତେବେ ବରାଦି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ । କାଠ ସମସ୍ୟା ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ରୁହେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ