ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ? ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଭକ୍ତ

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ।

Published : September 21, 2025 at 9:40 PM IST

ପୁରୀ: ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥଲା । ହେଲେ ଏହି ଆଶା ଏବେ ପୁଣି ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

PURI JAGANNATH TEMPLE DHADI DARSHAN (ETV Bharat Odisha)

ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁହେବ ନାହିଁ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହେବାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ । ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କାଠ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତି ସମୟରେ କାଠ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଖୋଲାଯିବରେ ବହୁତ୍ ସମୟ ଯିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବ୍ୟାପକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ବିଲି ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଜେଟିପି, ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଲାଇନ କରାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ଅନେକ ସମୟ ଅପଚୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକରେ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି:

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହେବ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶାସକ, ସେବାୟତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ କିଭଳି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ସଫଳ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।



'ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା'
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁହନ୍ତ । କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ । ଅନେକ ଲୋକ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଇନ ରୁହନ୍ତା,ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ । ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ।"

ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ବାଗତ:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ୍ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି । ଫଳରେ ମହିଳା,ବୃଦ୍ଧ,ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଛିନ୍ତି । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ । ପୁରୁଷ , ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ । ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇ ପାରୁଛି ।"

ଏପରି କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ:
ସେପଟେ ପୁରୀର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଏଠାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ ଏହା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଭିତରେ ଲଗାଯିବ । ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଚାଲିବ ସେହି ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ । ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ଖୋଲିବା ଓ ପୁଣି ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ । ଅଧିକ ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଭିଡ ହେଲେ ଠେଲାପେଲା ହେବ।ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠିକରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା । ଏହା କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି । କାହିଁକି ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଇବା ଓ ଖୋଲିବାରେ ବହୁତ୍ ସମୟ ଅପଚୟ ହେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ । ଏଣୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ସମ୍ବବ ନୁହେଁ । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଇ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁଲିସ (ଜେଟିପୀ) ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଲାଇନ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡା ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଯାଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆହୁରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।"



ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ:
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚୋନା ହେଉଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ନୀତି ଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

JAGANNATH TEMPLE LINE SYSTEMPURI MANDIR DEVOTEE SAFETYQUEUE MANAGEMENT JAGANNATH MANDIRSHREE JAGANNATH TEMPLE DARSHANPURI JAGANNATH TEMPLE DHADI DARSHAN

