ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା କଲା ଡିଜିସିଏ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୦୨୮ ମସିହା ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା କଲା କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

NO FLY ZONE PURI TEMPLE
NO FLY ZONE PURI TEMPLE (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦେକ୍ଷପ । ୨୦୨୮ ମସିହା ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା କଲା ଡିଜିସିଏ । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଡିଜିସିଏ)କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଡିଜିସିଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ବିମାନ କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯିଏ ଉଲଘଂନ କରିବ ଏୟାର କ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ।

NO FLY ZONE PURI TEMPLE (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା:
ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"କୌଣସି ଏୟାରସ୍ପେସ ଯଦି କିଛି ଉଡାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଏୟାରସ୍ପେସକୁ ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ ଡିଜିସିଏ । ଆମ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିସିଏଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚିଠିକୁ ଆଧାର କରି ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ୫୦ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ବିମାନ କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହାକୁ କିଏ ଉଲଘଂନ କରେ ତାହାଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ଘଟଣା:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କଟକଣା ଚଳିତ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୦୨୮ ଯାଏଁ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କଟକଣା ରହିବ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏୟାର କ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ସମୟରେ କେଉଁଠି ରେଡ ଜୋନ ରହିଛି ଉକ୍ତ ଡ୍ରୋନ ଜାଣିପାରିବ । ହେଲେ ଚାଇନା ନିର୍ମିତ କେତେକ ଡ୍ରୋନ ରେଡ ଜୋନ କଟକଣା ଠାବ କରିପାରେନାହିଁ । ସେହିଭଳି ଡ୍ରୋନ ଉପରେ ଆମ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନଜର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ହୁଏ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

