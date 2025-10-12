କାର୍ତ୍ତିକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି ।
Published : October 12, 2025 at 6:46 PM IST
ପୁରୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ, ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି:
ବିଶେଷକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା ଭିଡ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଭିଡ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଦଳା ଚକଟା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭଲରେ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି:
ପୁରୀରେ ରହି ହବିଷ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧି ରହିଛି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ରହିବା, ଖାଇବା ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବକୁ ନେଇ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ହଜାରରୁ ୪୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ।
ବିଶେଷ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ଵାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବେହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି । ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ହେଲେ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି । ଫଳରେ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଳେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିହାତି ଜରୁରୀ । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ।
ସେହିପରି ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରମେଶ୍ଵର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେଉଛି । ଯଦି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ରୋଗୀ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠାରେ ରହିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେବଳ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁନି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଭଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।ତେବେ ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗତ ୨୦୨୪ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଲେ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ସେନେଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୨୫ ନବ ବର୍ଷ ତଥା ଜାନୁଆରୀରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ହୁଣ୍ଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।
ପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଏକ କମିଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିଭଳି ଶୁରୁଖୁରୁରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସେନେଇ ଏହି କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆରଂଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଅନେକ ନୀତି ରହିଚି। ଏଣୁ ଏବେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କହି ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କାହିଁକି ହେଉଛି,ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସରକାର କାହିଁକି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଫଳ ହେବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ସଞ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନା ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳି:
ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମାଆ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ । ହେଲେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ । ଠେଲାପେଲାରେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି । ଯଦି କେହି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଦଳା ଚକଟାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭରସାରେ ଯାଉଛୁ । ଏକାବେଳେ ଲୋକ ନ ଛାଡି ୫୦ରୁ ୧୦୦ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତୁ ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଏମିତି ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ନେଇ ଭୟ ରହୁଛି। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଥିବା ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ବ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି । ଫଳରେ ଆମେ ଭଲ ଯାଇ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ । ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ, ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପାରିବେ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ...
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ରହିବା, ଖାଇବା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏହାସହ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସି ସବୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"
