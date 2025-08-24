ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ କାର ପାର୍କିଂରେ ଅଘଟଣ । ପାର୍କିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ । ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିିତିରେ ଗାଡିଟି ଏକ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡି଼ ରଖିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ:
ଆଜି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ ପାର୍କିଂରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ମେରାଇନ ଥାନା ବଳଭଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଭୁଲରେ ବ୍ୟାକ ଗିଅର ଦେଇ ଆକ୍ସିଲେଟର ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର ପାର୍କିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପାର୍କିଂର ଛାତ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ରହିବା ଦରକାର । ହେଲେ ବୋଲେରୋ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେହି ପାର୍ଶ୍ବ ଛାତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନ ଥିଲା । ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଥାଆନ୍ତା ଏହି ଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନ ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାର ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାର ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳାକୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
'ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ':
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭ୍ରମର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ପାର୍କିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଓଲୋଟି ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ । କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି କରି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛ ସିଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ପାର୍କିଂର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ମହଲା ଛାତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହା ଶେଷ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଆଜିର ଅଘଟଣାରେ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତେ ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ୟୁପି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଟକ
ରୋଜଗାର ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଠା ଦୋକାନୀ; କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟବଜାର ମଡେଲର ମାର୍କେଟ ?
'ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ':
ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାର ପାର୍କିଂରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବି ପାର୍କିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନିହେଁ । କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିନାହାନ୍ତି । ସଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପାର୍କିଂରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଥିଲେ ଏହି ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥାନ୍ତା । ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।"