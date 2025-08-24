ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଅଘଟଣ, ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ - PURI ACCIDENT

ପାର୍କିଂରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ।

Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor Bolero Falls
Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor Bolero Falls (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 7:11 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ କାର ପାର୍କିଂରେ ଅଘଟଣ । ପାର୍କିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ । ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିିତିରେ ଗାଡିଟି ଏକ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡି଼ ରଖିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor
Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ:

ଆଜି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ ପାର୍କିଂରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ମେରାଇନ ଥାନା ବଳଭଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଭୁଲରେ ବ୍ୟାକ ଗିଅର ଦେଇ ଆକ୍ସିଲେଟର ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।

Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor
Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର ପାର୍କିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପାର୍କିଂର ଛାତ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ରହିବା ଦରକାର । ହେଲେ ବୋଲେରୋ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେହି ପାର୍ଶ୍ବ ଛାତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନ ଥିଲା । ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଥାଆନ୍ତା ଏହି ଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନ ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାର ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାର ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳାକୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor
Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor (ETV Bharat Odisha)



'ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ':

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭ୍ରମର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ପାର୍କିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଓଲୋଟି ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ । କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି କରି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛ ସିଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ପାର୍କିଂର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ମହଲା ଛାତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହା ଶେଷ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଆଜିର ଅଘଟଣାରେ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତେ ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।"

Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor
Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor (ETV Bharat Odisha)

'ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ':

ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାର ପାର୍କିଂରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବି ପାର୍କିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନିହେଁ । କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିନାହାନ୍ତି । ସଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପାର୍କିଂରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଥିଲେ ଏହି ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥାନ୍ତା । ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।"

Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor
Bolero Falls From Puri Jagannath Ballav Multi Level Parking First Floor (ETV Bharat Odisha)
