ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ରହଣି ବ୍ଯବସ୍ଥା; କେବେଠୁ ଓ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ ?
ଅକ୍ଟୋବର ୭ ରୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଶିବିର କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ:
ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତଧାରୀଣୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ https://edistrict.odisha.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଶାରିରୀକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ମହିଳା ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ଚୟନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ବିଧବା ମହିଳା ଓ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଶିବିର ପାଇଁ ଚୟନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିର:
ସେହିପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ୯୬୯୨୭୨୦୫୯୪, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ୯୪୩୭୩୦୨୬୧୮, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ୭୭୩୫୫୧୭୪୮୨ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟଳୟ (୦୬୭୫୨) ୨୨୨୬୬୪ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ମୋଟ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବତି ନିବାସ, ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ବିଲ୍ଡିଂରେ ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଶିବିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ 2025:
- ହବିଷ୍ୟାଳୀ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ 2025
- 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଆବେଦନ
- ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ https://edistrict.odisha.gov.in ରେ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ
- ବିଧବା ମହିଳା ଓ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
- ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି, "ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଈଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ମାଆମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ଦିବା ୧୦ ଘଟିକା ଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ https://edistrict.odisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିବପାରିବେ ।"
ଆବେଦନର ନିୟମାବଳୀ :
- କେବଳ ବିଧବା ମହିଳା (ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ୭୦ ବର୍ଷ) ଓ ବିବାହିତ ମହିଳା (୫୦ବର୍ଷରୁ ୭୦ବର୍ଷ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
- ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
- ଅନ୍ଲାଇନରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବିବର ନିକଟରେ ଆସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
- ଶିବିରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
