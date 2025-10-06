ETV Bharat / state

ରାଇଦାମୋଦର ବ୍ରତ କଣ ? ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ । ଏଥର 2500 ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

PURI KARTIKA BARTA
PURI KARTIKA BARTA (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2025 at 6:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Habishyali Kartika Brata 2025 ପୁରୀ:

‘ନ କାର୍ତ୍ତିକ ସମୋ ମାସୋ, ନ କୃତ୍ୟେନ ସମଂ ଯୁଗ’’

ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ । କଥାରେ ଅଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରି ଯୁଗ ନାହିଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରି ମାସ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ କାହିଁ କେଉଁ ଆଡୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମାସକ ଯାକ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରାଧା ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । କାଳିଆର ନାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି । ପୂରା ମାସଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଜାଣନ୍ତି କି କେମିତି ହୁଏ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ରହିଛି ନୀତି ନିୟମ ? କିପରି କରାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ’ ।

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ:

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ଏକ ମାସ ଧରି ମହିଳା ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ରାଧା ଦାମୋଦର ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି । ପୂରା ମାସ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି । କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି ।

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବେଶ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଓ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଳ ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୫ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ
ରାଇଦାମୋଦର ବେଶ (ETV Bharat Odisha)



ରାଇଦାମୋଦର ବେଶ:
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାମୋଦର । ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାର ନଳୀ ଭୂଜ, ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆଣୀ, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଡକାନି, ହରିଡା ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ଏହି ପରି ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳ ସହିତ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ମାସରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ଅଶେଷ ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।

Puri Kartika Habisyali 2025
ଶିବିରଙ୍କୁ ଆସିଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୁନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ବାମୀ ଭାବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯମୁନା କୂଳରେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବର ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଦାମୋଦରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ନ ହେଲା, ସେମାନେ ଅଳି କରିଥିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯୁଗରେ କେମିତି ପାଇବୁ । ବିଶେଷ କରି କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କେଉଁଠି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ । ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପୂଜା ପାଇବି । ମୋତେ ସେଠାରେ ତମେ ପାଇବ । ଏଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । '

Puri Kartika Habisyali 2025
ଶିବିରଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କରାଯାଏ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ, କଣ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ୍ତି ମହିଳା ?

  • ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ନଡିଆ ଓ 5ଟି ଗୁଆ ଥୋଇ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି
  • ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ହବିଷ୍ୟାଳି ମହିଳା ସକାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି
  • ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି
  • ଚଉଁରା ମୂଳରେ ରାଇଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି
  • ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି
  • କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହି ପାଠ କରନ୍ତି
  • ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଦିନକୁ ଥରେ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି
  • ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତି

ଏଥର 2500 ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମହିଳାମାନେ ରହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କିଭଳି ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ଯାଳି ରହିବା ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶିବିର କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବିରରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମହିଳାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଗଦି, ତକିଆ, କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହବିଷ୍ୟାଳି ମା’ ମାନେ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ଭୋଗନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟିତ୍ଵବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କର୍ମଚାରିଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ।

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)


ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସମନ୍ଵୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ପାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କେତେବେଳେ କେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଛି ତାହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାହା ଜାଣି ପାରିବେ । ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ । ସବୁ ଦ୍ଵାରରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟଜଳ, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ରହିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)


ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

‘ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରୁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେମାନେ କିଭଳି ବସରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସିସିଟିଭିରେ କଡା ନଜର ରଖାଯିବ ।' ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ


କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଳ ଭୋଗ ନୀତି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏକ ଅଧିକ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବାଳ ଧୂପ ଭୋଗ । ତେବେ ବାଳ ଭୋଗ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ବାଳଧୂପକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?

ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ନଥିଲା । ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ପୁଷ୍ପାଳକ ନାମକ ଜଣେ ସେବକ ନିଜ ମଥାରୁ ଏକ ଫୁଲ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମଥାରେ ଫୁଲ ଥୋଇ ତାହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଦେଖିଲେ ଏକ କେଶ ଥିବା ରାଜା ଦେଖିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଫୁଲ ନୁହେଁ । ଏହା ତୁମେ ଦେଇଛ । ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ବଳଭଦ୍ର ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ କେଶ ଅଛି । ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେଶ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଗଲେ ତାହା ମତେ ଦେଖାଇବ । ନ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ।

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ
ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ । ସେବକ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ । ମହାପ୍ରଭୁ ସେବକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ମଥାରେ କେଶ ଅଛି । କାଲି ରାଜା ଦେଖାଇ ଦେବ ମୋ ମଥାରେ କେଶ ଅଛି । କେତେବେଳେ ପରଦିନ ଆସି ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେଶ ଦେଖାଅ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ କେଶ ଥିବା ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । କୌଣସି ଛଳନା ବୋଲି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଉକ୍ତ କେଶକୁ ଉପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଭାବ ବିହ୍ଵଳିତ ହୋଇ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।

କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ
ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ (ETV Bharat Odisha)

ବାଳଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ:

ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ବାଳ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ । ଏଣୁ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଳ ଧୂପରେ ଶର, ଖୁଆ, ପାପୁଡି, ଖଇ, କୋରା, କାକୁଡି, ସେଓ, କଦଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଗ ବାଳ ଭୋଗ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଏ । କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୫ ପ୍ରକାର ବେଶ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

  1. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ
  2. ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ
  3. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ
  4. ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ
  5. ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ନୁହେଁ 4 ଦିନ:

ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୬ ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ୫ ଦିନକୁ ୬ ଦିନ ନୁହେଁ ୪ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି । ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ:

ଚାରି ଧାମରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ । ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡିଜିଟାଲ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି; ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ 'ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ'

କୋଭିଡଠୁ ବନ୍ଦ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପୋଥିଚିତ୍ରର ଯାଦୁଗର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ, ମିଳିନି କଳାକୁ ସମ୍ମାନ

ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI TEMPLE KARTIK TRADITIONRADHA DAMODAR BESHA PURIKARTIK MONTH RITUALS PURIKARTIK BRATA ODISHAPURI HABISHYALI KARTIKA BRATA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.